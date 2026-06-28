Fudbalska reprezntacija Hrvatske pobedila je Ganu sa 2:1 u poslednjem kolu grupe L i kao drugoplasirani plasirali su se u eliminacionu fazu Svetskog prvenstva.

Ispostaviće se da im je ova pobeda, odnosno drugo mesto donelo neuperedivo teži put, pošto će već u 1/16 finala igrati protiv Portugala.

Pre meča između Gane i Hrvatske šušalo se da bi taj meč mogao da bude namešten, tačnije, da će "crne zvezde" pustiti "kockaste" i to zbog problema sa vizom Tomasa Partija.

Prema navodima sportskog novinara iz Gane Kaleba postojala je mogućnost da bi reprezentacija Gane mogla čak i da razmatra scenario u kojem bi izbegla drugo mesto u grupi.

Razlog za to leži u potencijalnim problemima oko nastavka takmičenja u Torontu, gde bi im u tom slučaju bio onemogućen nastup jednom od ključnih igrača.

Kako je istakao Kaleb za "Večernji.hr", reč je o vezisti Tomasu Partiju, koji zbog optužnice za silovanje u Velikoj Britaniji ima komplikacije sa dobijanjem kanadske vize. Zbog toga je već propustio duel protiv Paname, a prema trenutnoj situaciji, ista sudbina bi ga sačekala i da je Gana završila kao drugoplasirana u grupi L, ispred Hrvatske.

Da li je Gana namerno izgbuila od Hrvatske, teško je utvrditi, ali jedno je jasno, treće mesto donelo im je lakši žreb. Sa druge strane, Hrvate čeka pakao.

Ukoliko bi izabranici Zlatka Dalića eliminisali Kristijana Ronalda i drugove u osmini finala bi ih čekala Španija. Gana se na startu eliminacione faze sastaje sa Kolubmojom, a zatim bi osmini finala igrali protiv pobednika meča Švajcarska - Alžir.