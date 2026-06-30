Fudbaleri Obale Slonovače i Norveške igraju meč šesnaestine finala na Mundijalu. Meč se igra od 19 časova, a možete da pratiti u tekstualnom prenosu uživo na našem portalu:

Obala Slonovače - Norveška (1:2)

Sudija: Hesus Valencuela (Venecuela)

Stadion: "AT&T" (Dalas)

Obala Slonovače: Fofana - Due, Agbadu, Kosanu, Konan, - Sangare, Kesi - Pepe, Oulai, J. Diomande - Boni.

Norveška: Niland - Pedersen, Ojer, Hagem, Volfe - Berge, Berg - Serlot, Edegard, Nusa - Haland.

Drugo poluvreme:

86. minut Goool! Haland je strelac! - 1:2

74. minut - Goool! Dijalo je postigao gol! Nerešeno! - 1:1

70. minut - Pauza za osveženje

67. minut - Pa ovo je neverovatno! Za gol linije je sprečen gol Hagema! Obala Slonovače je još uvek u životu!

58. minut - Bilo je vrlo opasno, ali, snašao se ponovo Niland i odbranio ovaj udarac Norvežana

55. minut - Velika prilika za Pepea! Niland je to odbranio!

50. minut - Napadaju Slonovi od starta drugog poluvremena...sada su imali korner, Diomande je šalje loptu na prvu stativu...

46. minut - Počeo je drugi period igre!

POLUVREME!

Prvo poluvreme:

45. minut - Pet minuta nadoknade!

42. minut - Nova, velika šansa za Halanda! I posle kornera, dvojica fudbalera vikinga su mogli da uguraju loptu u gol, ostaje 0:1

39. minut - Goool! Kakva majstorija Antonija Nuse! Sjajan pogodak, vikinzi vode! Njegov prvi pogodak na šampionatu! Nusa je uspeo da nađe prostor za udarac, a onda poslao fantastičan udarac u mrežu afričke selekcije - 0:1

37. minut - Haland! Prvi njegov udarac u okvir gola na utakmici! Ipak, ostaje nerešeno

27. minut - Diomande je centrirao, pronašao Pepea na drugoj stativi, ali nema gola. Korner sa leve strane... Brani se Norveška

21. minut - Dobra prilika za Slonove! Konan je tukao po toj lopti, ali je ona pogodila samo spoljni deo mreže, probudila se malo i afrička selekcija

15. minut - Možda za nijansu konkretnija Norveška, ali još uvek ne gledamo preterano atraktivnu utakmicu

10. minut - Oba tima igraju oprezno za sada i uglavnom se nekako igra na sredini terena

3. minut Odmah na startu meča je zapretio Haland, probao je glavom nakon centaršuta Pedersena, ali ga je defanzivac afričke selekcije izblokirao

1.minut - Meč je počeo!

18.57 - Intonirane su himne, meč počinje!

18.28 - Pobednik duela između Obale Slonovače i Norveške u narednoj rundi Svetskog prvenstva igraće protiv reprezentacije Brazila.



18.21 - Najveća uzdanica Norvežana biće Erling Haland, koji je u prve dve utakmice na Mundijalu postigao četiri gola i nalazi se među najefikasnijim igračima turnira.



18.18 - Norveška je grupnu fazu završila na drugom mestu u Grupi I, pošto je savladala Iran (4:1) i Senegal (3:2), dok je u poslednjem kolu izgubila od Francuske rezultatom 1:4.

18.15 - Obala Slonovače je do eliminacione faze stigla kao drugoplasirana reprezentacija Grupe E, u kojoj je ostvarila pobede protiv Ekvadora (1:0) i Kurasaa (2:0), uz poraz od Nemačke (1:2).

18.10 - Tim Obale Slonovače:

18.03 - Tim Norveške za meč:

17.45 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen meču 1/16 finala Mundijala. Uz sport.alo pratite uživo meč iz Dalasa.