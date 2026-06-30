Fudbaleri Francuske i Švedske igraju meč šesnaestine finala Mundijala. Meč pratite uživo na našem portalu:

Francuska - Švedska (0:0)

Sudija: Deni Dezmond Makeli

Francuska: Manjan - Kunde, Upamekano, Saliba, Dinj - Čuameni, Rabio - Dembele, Olise, Barkola, Mbape



Švedska: Videl - Laberbilke, Lindelef, Svenson, Strud, Gudmunson - Bergval, Ajari - Elanga, Isak, Đekereš



Prvo poluvreme:

20. minut - Pogodio je Kilijan Mbape, ali ipak je dosuđen ofsajd

15. minut - Sada dobra prilika i za Francuze preko Luek Dinja, pokušao je sa velike distance, ali brani golman Švedske

11. minut - Ono što je posebno zanimljivo, Švedska je u ovim trenucima konkretnija

3. minut Prvi pokušaj na utakmici od strane Isaka, brani Menjon

1.minut - Počela je utakmica u Njujorku!

22.58 - Intonirane su himne, sve je spremno za meč!

22.30 - Dolazak Francuza:

22.15 - Ovo startnih 11 Švedske:

22.10 - Tim Francuske:

22.00 - Švedska sa druge strane dolazi rasterećena, ali sa jasnim ciljem da iskoristi svaku priliku za iznenađenje



21.55 - Francuska ulazi u meč kao jedan od glavnih kandidata za titulu i pokušaće da potvrdi kvalitet u nokaut fazi turnira



21.53 - Utakmica se igra u Nju Džersiju, a pravdu na meču deliće arbitar Deni Dezmond Makeli

21.50 - Fudbaleri Francuske i Švedske sastaju se u meču 1/16 finala Svetskog prvenstva, u duelu koji donosi direktan okršaj favorita i autsajdera za plasman u osminu finala.

21.45 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen meču Francuske i Švedske. Uz sport.alo saznajte ko će se plasirati u osminu finala Mundijala, Francuzi ili Šveđani.