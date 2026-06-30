Fudbaleri Francuske i Švedske igraju meč šesnaestine finala Mundijala. Meč pratite uživo na našem portalu:
Francuska - Švedska (0:0)
Sudija: Deni Dezmond Makeli
Francuska: Manjan - Kunde, Upamekano, Saliba, Dinj - Čuameni, Rabio - Dembele, Olise, Barkola, Mbape
Švedska: Videl - Laberbilke, Lindelef, Svenson, Strud, Gudmunson - Bergval, Ajari - Elanga, Isak, Đekereš
Prvo poluvreme:
20. minut - Pogodio je Kilijan Mbape, ali ipak je dosuđen ofsajd
15. minut - Sada dobra prilika i za Francuze preko Luek Dinja, pokušao je sa velike distance, ali brani golman Švedske
11. minut - Ono što je posebno zanimljivo, Švedska je u ovim trenucima konkretnija
3. minut Prvi pokušaj na utakmici od strane Isaka, brani Menjon
1.minut - Počela je utakmica u Njujorku!
22.58 - Intonirane su himne, sve je spremno za meč!
22.30 - Dolazak Francuza:
22.15 - Ovo startnih 11 Švedske:
22.10 - Tim Francuske:
22.00 - Švedska sa druge strane dolazi rasterećena, ali sa jasnim ciljem da iskoristi svaku priliku za iznenađenje
21.55 - Francuska ulazi u meč kao jedan od glavnih kandidata za titulu i pokušaće da potvrdi kvalitet u nokaut fazi turnira
21.53 - Utakmica se igra u Nju Džersiju, a pravdu na meču deliće arbitar Deni Dezmond Makeli
21.50 - Fudbaleri Francuske i Švedske sastaju se u meču 1/16 finala Svetskog prvenstva, u duelu koji donosi direktan okršaj favorita i autsajdera za plasman u osminu finala.
21.45 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen meču Francuske i Švedske. Uz sport.alo saznajte ko će se plasirati u osminu finala Mundijala, Francuzi ili Šveđani.
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