Fudbaleri Maroka trijumfovali su protiv Kanade rezultatom 3:0, a dva gola je postigao fudbaler Đirone, Azedin Unai, najpre u 50. minutu, pa onda u 82. dok je konačan rezultat postavio Rahimi u sedmom minutu nadoknade i tako odveo afričku reprezentaciju među osam najboljih na Svetskom prvenstvu.

Tamo će igrati protiv boljeg iz meča Francuska - Paragvaj, a taj meč se igra večeras od 21 sat.

Biće to prilika za Maroko da se revanšira Francuzima koji su ih pobedili pre četiri godine u polufinalu Mundijala u Kataru.

Prvih deset minuta utakmice na stadionu "Enerdži" u Hjustonu, pripalo je fudbalerima Kanade. Nekako se činilo da Marokanci još uvek nisi bili prisutni na terenu, što su Kanađani pokušali da iskoriste.

Napadali su konstantno, dok su Afrikanci na samom startu delovali uspavano. U 10. minutu je Kanada imala sjajnu priliku. Oluvaseji je pravio velike probleme odbrani Maroka.

Ali Ahmed je presekao pas rivala i dodao loptu do napadača Viljareala. Ipak, usledila je sigurna odbrana Bonua.

Maroko nikako nije uspevao da uopšte stvori bilo kakvu šansu, a dodatan udarac za afričku ekipu se desio u 22. minutu kada je Ismael Saibari morao da napusti teren zbog povrede.

Tek u 29. minutu je ekipa sa severa Afrike uputila udarac ka golu rivala. Rahimi je pokušao sa velike udaljenosti, ali ništa opasno po severnoamerički tim.

Kad već nismo ozbiljan fudbal gledali tada, videli smo koškanje na terenu. Ričiju Lariji se nije dopalo očigledno nešto što je uradio Ašraf Hakimi.

Gurnuo ga je u trenutku kada uopšte nisu bili blizu lopte. Kanađanin je sustigao Marokanca i rekao mu šta ima u lice, stvorila se gužva, ali su se strasti ubrzo smirile.





Međutim, drugačija slika u drugom poluvremenu. Posle samo pet minuta igre u nastavku, Maroko je u 50. minutu poveo sa 1:0 preko Azedina Unahija. Bila je to prilično uigrana

akcija Marokanaca.

Hakimi je iz prekida poslao nisku loptu na ivicu šesnaesterca, odakle je vezista šutirao precizno u donji deo protivničkog gola.

Nisu se tu zaustavili "Lavovi sa Atlasa". U 82. minutu, ponovo Unahi postiže gol posle sjajne kontre, uposlio ga je Dijaz, a fudbaler Đirone ponovo zatresao mrežu!

Konačan rezultat je postavio Rahimi u 85. minutu, a novu asistenciju je upisao Dijaz za 3:0 i plasman Maroka među osam najboljih!

Fudbaleri Kanade i Maroka odmerili su snage na Mundijalu u okviru osmine finala, a meč se igrao u Hjustonu. Meč ste mogli da pratite uživo u tekstualnom prenosu putem našeg portala:

KANADA - MAROKO (0:3)

Stadion: "Enerdži" (Hjuston, Teksas)

Kanada: Krepo - Larija, De Fužerol, Bombito, Džonstnon - Ahmed, Eustahijo, Sigur, Bjukenon -Dejvid, Oluvaseji

Maroko: Bono - Hakimi, Diop, Halal, Mazraui - El Ajanui, Buadadi – Brahim Dijaz, Unahi, El Kanus - Saibari

Drugo poluvreme:

90+7 - Goool! Maroko stavlja tačku na meč ubedljivom pobedom! Rahimi je ovoga puta bio strelac! - 0:3

85. minut - Prečka Rahimija!

82. minut - Goool! Maroko je ovim golom, sva je prilika, rešio pitanje pobednika! Krenula je kontra, Dijaz je uposlio Unahija, koji je ponovo zatresao mrežu Kanađana! - 0:2

73. minut - Pokušavaju Kanađani da ubrzaju igru, ipak, vreme im curi, a onih pravih akcija kojima mogu da ugroze gol rivala, za sada nema

68. minut - Vreme je za poslednju pauzu za osveženje, sada već popualrni "hydration break"

60. minut - Kanada juri taj gol zaostatka, ali nemaju za sada neke konkretne prilike

50. minut - Goool! Vodi Maroko! Unahi je tukao sa nekih 18 metara i pogodio! - 0:1

46. minut - Počeo je drugi period igre!

POLUVREME!

Prvo poluvreme:

45. minut - Šest minuta u sudijskoj nadoknadi, sva je prilika da ćemo na pauzu bez promene rezultata, ali, hajde da vidimo....

39. minut - Opasna gužva na terenu! Hakimi i Larija u klinču, ali, srećom, sve se brzo smirilo

29. minut - Prvi šut Marokanaca, konačno, Rahimi je tukao po lopti, ali je Krepo sigurno zaustavio šut

22. minut - Ogroman udarac za Maroko! Saibari već mora da napusti teren zbog povrede, umesto njega na terenu Sufijan Rahimi

17. minut - Šampion Afrike ima 70 odsto vremena loptu u nogama za sada, ali bez šuta još uvek

10. minut - Au, kakav zicer za Kanadu! Oluvaseji se našao u poziciji, ali je Bono odlično intervenisao

5. minut - De Fužerol šalje loptu do Dejvida, lepa prilika za Kanadu

1.minut - Počela je utakmica!

18.57 - Intonirane su himne, očekuje nas početak meča!

18.39 - Alfonso Dejvis, najbolji igrač Kanade, nije spreman za celu utakmicu i ponovo se nalazi na klupi. Predstavljao je igrač Bajerna osveženje u finišu meča sa Južnom Afrikom, dao je doprinos pobedi

18.32 - Sjajni Marokanac Saibari usred Mundijala potpisao za Bajern

18.25 - Danas su na programu dva meča osmine finala: 19:00 - Kanada protiv Maroka i od 23 časa Francuska - Paragvaj

18.15 - Dva tima su igrala i na prethodnom Mundijalu:

18.08 - Ovo su parovi osmine finala:

17.48 - Pobednik meča igraće u četvfrtfinalu protiv boljeg iz duela Francuska - Paragvaj

17.42 - Domaćin je u prvoj rundi pobedio Južnu Afriku (1:0), dok je Maroko izbacio Holandiju posle jedanaesteraca

17.40 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen meču osmine finala Mundijala između Kanade i Maroka. Uz sport.alo pratite uživo dešavanja iz Hjustona.