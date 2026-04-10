Bez obzira na to što je prva asocijacija na Vuka Rašovića – Partizan, čini se da je trenersko ime ipak izgradio u inostranstvu.

I kruna svega toga bi definitivno mogla da bude klupa Al Itihada, za koju je Rašović najozbiljniji kandidat, piše “Al Saleh”.

Navodno bi Rašović trebalo da bude prelazno rešenje na klupi velikana iz Saudijske Arabije, ali bi imao dva meseca ispred sebe da svima dokaže da je opcija na duge staze. Za sada je prvi kandidat da zameni Serža Konseisaoa, koji je na izlaznim vratima kluba nakon poraza od Neoma rezultatom 4:3.

Čeka se još uvek Upravni odbor kluba na kome će biti donete odluke u kojima se spekuliše. U slučaju da Rašović bude izabran, imao bi priliku da trenira dvojicu Srba – Predraga Rajkovića i Jan Karla Simića, ali i fudbalere poput Muse Diabija, Fabinja, Jusefa En Nesirija, Stivena Bergvajna…