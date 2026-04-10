Odličan je Karlitos, osvaja trofeje i kida, ali... Mlad je a već ima problema sa povredama.

Nisu toliko dramatični porazi koliko činjenica da je često povređen.

Imao samo 21 godinu i stalno je u problemu. Neke su bile sitne, ali nije normalno da tako mlad ima toliko muka.

Postoje mnoge teorije, ali jedna deluje kao najtačnija! Mladi Španac uništava samog sebe. To je prvi rekao Mats Vilander koji je istakao da stil igre dovodi do toga ga Karlitos razbija sebe samog.

Kako vreme prolazi to deluje sve realnije.

- On ne deluje da je srećan na teren... Nekada se smejao, a sada toga više nema, kao da ga je pojeo pritisak - dodao je nedavno Vilander.

Sve se češće priča o tome da bi Španac mogao da presigne Novaka po broju trofeja, ali sad to sve deluje kao naučna fantstika.





