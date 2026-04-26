Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su na svom terenu Partizan rezultatom 3:0, čime su osigurali devetu uzastopnu titulu šampiona Srbije.

Crveno-beli su i treći put ove sezone savladali najvećeg rivala, drugi put zaredom ovim rezultatom, a posle meča je na konferenciji za medije govorio Dejan Stanković.

- Čestitke momcima, od januara nisu odustali ni centimetar. Bili su lojalni i nije čudno što smo uspeli da preokrenemo sezonu. Čestitke Vladi Milojeviću, pola posla je njegovo, a ja sam priveo sezonu kraju. Čestitke klubu na sistematskom radu, planskom, to je jaka struktura. Rekao sam da je lako biti trener Zvezde, to može da se gleda iz dva ugla, ali to znači da imaš leđa, da ti veruju, da imaš poverenje. Čestitam i navijačima, svaki dlan i glas se osetio tokom cele sezone. Zato je lako biti trener Zvezde.

- Što se tiče same utakmice, nije bila možda lepa, ali to me ne zanima. Partizan je izašao hrabro. Srđan je pravi dasa, vizionar, bila mi je čast i milina da igram protiv njega. Nadam se da će biti trener i sledeće godine i da ćemo imati još borbi. Čupa (Eraković) je dao prvi seniorski gol. Drago mi je zbog Seola, svako bi poželeo jednog Seola u ekipi. Avdić, odličan. Prihvatio je Seka da igra jedan na jedan, rekao sam je Sek nezgodan, ali je bio fenomenalan. Da se vratim na stare lisce, Aleksandar i Marko, na sredini Rade i Timi. Ali idemo dalje, čeka nas polufinale Kupa. Ne želim da osvojim ništa pored puta. Želim da osvojim sve!

Na kraju meča je upečatljiv bio zagrljaj Stankovića sa Kataijem i Ivanićem.

- Ne mogu da lažem, taj odnos koji imam sa Mićom i Saletom, to nije trener-igrač. Hvala Bogu da smo ukrstili puteve opet. To kako Sale igra fudbal i trenira, ne verujem da će Zvezda imati još skoro takvog igrača. Kada ga vidim, srce mi je puno. Sale i Mićko, to su moja deca, moja mlađa braća.

Upitan je o Džeju Enemu.

- U sadašnjosti ga vidim, ne u perspektivi. Imao si jedan na jedan, moraš da rešiš. Imao si penal, samo da si pao, to je penal. Ali sviđa mi se želja, volja. Ako ostane, a ja to ne znam, biće sigurno pojačanje za nas.

Šta je bilo najteže od dolaska?

- Tih minus jedan. Trebalo je zategnuti ekipu i uspeli smo. U 10 utakmica smo ostvarili 10 pobeda. Uspeli smo brzo da dođemo sebi i 12 utakmica, 11 pobeda i jedan remi, to je odlično. Kada smo stekli veliku prednost, gard je pao, ali to je normalno. Nije bilo poteškoća, sve je bilo kako treba.

Na kraju je o trku Erakovića ka njemu šaljivo prokomentarisao nadovezavši se da je pročitao tekst kako bi mogao da ima problema sa Markom Arnautovićem.

- Moglo je da bude i ovako i onako, ali taj trk je bio za prošla vremena. Jer se znamo od njegovih početaka. Zajedno dišemo. Čitao sam jedan tekst, da ja i Marko Arnautović možemo da imamo problema? Nema šanse, nula, minus 10. Ne mogu da me prevare, ja sam uživao i uživam - zaključio je Dejan Stanković.