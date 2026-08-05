Sportski direktor atinskih zelenih Stefanos Kotsolis najavio se čelnicima Partizana da će doći u četvrtak na utakmicu sa Tobolom u kvalifikacijama za Ligu konferencije da bi uživo gledao Ognjena Ugrešića, saznaje Mozzart Sport.

Ne nosi Kotsolis sa sobom ponudu za fudbalera Partizana, bar ne još, želi da uživo vidi igrača oko kojeg se „lomi“ pola Serije A ovog leta. Pa, ako bude zadovoljan onim što bude video, ko zna, daleko je kraj prelaznog roka.

Panatinaikos ovog leta pravi veliko renoviranje tima, sa željom da se vrati u sam vrh grčkog fudbala, gde sad gazduje AEK, ispred PAOK-a i Olimpijakosa. Zeleni su za koplje iza njih. Čelnici kluba su razrešili kesu, nedavno je u Atinu stigao iz Argentine krilni napadač Santino Andino u transferu koji je, sa bonusima, između osam i deset miliona evra.

Tako da, Panatinaikos bi mogao da pošalje na crno-belu stranu Topčiderskog brda ponudu primamljivu Partizanu, samo da Ugrešić odigra u četvrtak dovoljno dobro da Kotsolis ode za Atinu zadovoljan viđenim.