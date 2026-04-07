Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Pariz u 36. kolu Evrolige rezultatom 94:81.
Odlično su crveno-beli otvorili meč. Domaći tim su predvodili Kodi Miler Mekintajer i Čima Moneke u tim
trenucima. Zvezda je u dva navrata imala +8 (13:5) i 34:26 pred kraj prve deonice, kada se "zapalio" Ognjen Dobrić, pogodivši tri trojke.
Međutim, već u nastavku, ekipa Pariza se nije predavala, a predvodio ju je Ifi, koji je vrlo brzo vratio ekipu Pariza u život.
Do poluvremena je viđen potpuni egal, pravili su serije i jedni i drugi, najpre Pariz (44:50), a potom i Zvezda (57:52), da bi na pauzi bilo 57:54.
Slobodan pad se nastavio, pa je Pariz trojom Ifija došao do prvog vođstva na utakmici, tek u 14. minutu - 43:40. Pariz je iskoristio momentum loše igre Zvezde i uspeo je da dođe do +6 – 50:44. Ali onda Zvezda pravi seriju 13-4 i Zvezda je povela 57:52. Seriju Zvezde prekinuo je Nadir Ifi pogotkom šest sekundi pre kraja druge četvrtine. Zvezda je imala dovoljno vremena za napad, ali Kodi Miler-Mekintajer je izgubio loptu, pa je na poluvremenu +3 za Zvezdu 57:54.
Prošlo je tri minuta treće četvrtine. Pravi je haos, dosta kvalitetnih odbrambenih reakcija. Ali Zvezda prenervozna. Posebno Nvora koji je napravio faul u napadu pri postizanju koša i promašio zicer. A identičan faul u napadu napravio je i Karter. To je kaznio Rouden sa pet poena i Pariz ponovo preokreće - 61:58.
Saša Obradović je pozvao tajm-aut, što je bio pun pogodak. Zvezda pravi seriju 12-2 i ponovo preokreće - 70:63. Ovog puta Zvezda nije ispustila razliku i odlično je finiširala treću četvrtinu, trojkom Dobrića za 80:69 pred četvrtu deonicu.
Dobrić je pogodio i petu trojku i zavredio ovacije sa tribina. Zvezda je povela posle tri minuta poslednje četvrtine 86:71, a pored dobre igre Zvezde u odbrani dosta je na ovakav rezultat uticao šut Pariza za tri poena, verovatno najgori ove sezone - 5/23. Već tada je bilo jasno da crveno-beli dolaze do važne pobede.
Meč ste mogli da pratite uživo putem našeg bloga:
CRVENA ZVEZDA - PARIZ (94:80)
Crvena zvezda: Miler-Mekintajer, Miljenović, Batler, Davidovac, Karter, Kalinić, Dobrić, Rivero, Izundu, Motejunas, Nvora i Moneke.
Pariz: Ifi, Kavalije, Robinson, Roden, Stivens, Ajai, Dokosi, Faje, Šarvin, Morgan, Mbaje i Utara.
Sudija: Huan Karlos Garsija (Španija), Mikele Rosi (Italija), Amit Balak (Izrael)
Dvorana: Beogradska arena
Četvrta četvrtina:
40. minut - Pogađa Dobrić 19. poen (94:80)
39. minut - Outara pogađa trojku, ali ništa to ne menja... (92:80)
37. minut - Prekršaj Ifija, njegov drugi faul, a onda i poeni Monekea (92:75)
35. minut - Odželej je pogodio svoju prvu trojku (89:74)
34. minut - Nesportska za crveno-bele! Ifi nije iskoristio slobodno bacanje..(86:74)
33. minut - Moneke je pogodio, Zvezda ide na +15 (86:71)
32. minut - Dobrić pogađa petu trojku na meču! (83:71)
31. minut - Roden otvara poenima poslednju četvrtinu (80:71)
Treća četvrtina:
30. minut - Fauliran je Batler, pogodio je jedno od dva bacanja, a onda i faul u napadu Kavalijea, a onda i četvrta trojka Dobrića (80:69)
29. minut - Prvi poeni Batlera na meču (74:67)
28. minut - Stivens je na liniji penala nakon faula Batlera, a on ih je realizovao oba, a onda i laka realizacija u kontri Mekintajera (72:65)
27. minut - Izundu je zakucao i nastavio seriju crveno-belih (70:63)
25. minut - Elegantno pogađa Ognjen Dobrić, 6:0 serija Crvene zvezde posle tajm-auta (64:61)
24. minut - Roden je sam ostao na trojci i pogodio je, Saša Obradović mora da reaguje (58:61)
23. minut - Zakucavanje Rodena za izjednačenje (58:58)
22. minut - Po drugi put faul u napadu igrača Crvene zvezde, Outara je probao za tri, ali nije pogodio (58:56)
21. minut - Prvi faul Robinsona, Moneke je na liniji penala, pogodio je jedno, a Kavalije na skoku pogodio (58:56)
Druga četvrtina:
20. minut - Pobegao je Ifi odbrani i pogodio je (57:54)
19. minut - Sve vreme je Izundu bio u reketu i pogodio je, onda i poeni Mekintajera (57:52)
18. minut - Poeni za Izundua, a onda i trojka Monekea! Potom, pogađa Nvora za vođstvo Crvene zvezde (53:52)
17. minut - Najveća prednost za Pariz od početka utakmice (44:49)
16. minut - Jedan od dva za Ifija sa linije penala (44:46)
15. minut - Ništa ne čeka Ifi, pogađa novu trojku (40:43)
14. minut - Stivens pogađa za izjednačenje (40:40)
13. minut - Trojkom stižu do izjednačenja Parižani (38:38)
12.minut - Kucanje Bolomboja za +6 crveno-belih, odlična saradnja Milenovića i Bolomboja (38:35)
11. minut - Robinson je pogodio, a onda i kucanje Bolomboja na drugoj strani (36:30)
Prva četvrtina:
10. minut - Treća trojka Dobrića! Pogađa i Robinson (34:28)
9.minut - Dobrić sam na trojci, jednom, pa još jednom! (31:24)
8. minut - Fauliran je Odželej, na drugoj strani Ajai pogađa trojku (25:24)
7.minut - Previše lako Stivens prolazi odbranu crveno-belih...na drugoj strani, Nvora polovičan sa linije penala (23:19)
6. minut - Ne čeka ništa Ifi, pogađa trojku, ali vrlo razigrani Moneke postiže osmi poen večeras, pa poeni Kavalijea (20:17)
5. minut - Mekintajer je pogodio trojku! Ali, odmah na drugoj strani pogađa Stivens uz faul (18:12)
4. minut - Prekidaju Parižani seriju crveno-belih, na liniji penala je Nadir Ifi, oba je realzivao (13:9)
3. minut - Čima Moneke je na liniji penala, precizan je oba puta, a onda i u kontri pogađa, a potom i Nvora! Potom i Moneke ponovo sa linije penala precizan (13:5)
2.minut - Sjajna finta Rivera i lako je izašao na kraj, potom Roden maši trojku, ali tu je Dokosi da popravi situaciju pod košem, a onda i Roden za dva (5:5)
1.minut - Počeo je meč trojkom Mekintajera! (3:0)
Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen meču Crvene zvezde i Pariza. Uz sport.alo pratite uživo dešavanja iz Arene.
Komentari (0)