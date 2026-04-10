Prema tim navodima, planirano je da košarkaš bude operisan u Hjustonu. Apendicitis se najčešće javlja naglo, usled zapušenja slepog creva, nakon čega dolazi do upale.

Lekari ističu da je u većini slučajeva operacija rutinska, ukoliko se reaguje na vreme, ali da komplikacije mogu nastati ukoliko dođe do pucanja slepog creva i razvoja sepse, zbog čega je brza intervencija ključna.

Oporavak nakon zahvata obično traje između dve i šest nedelja, u zavisnosti od toka operacije i postoperativnog oporavka. Ovo predstavlja veliki udarac za Filadelfiju, s obzirom na to da je plej-of NBA lige pred početkom.

Džoel Embid je do pre samo nekoliko dana bio na terenu, a na utakmici protiv San Antonio Sparsa ubacio je 34 poena uz 12 skokova. Filadelfija se trenutno nalazi na osmom mestu Istočne konferencije i bori se za direktan plasman u plej-of, pošto zaostaje jednu pobedu za Torontom.