Odbrane za osam. Bilo ih je u Lisabonu, zapravo, pet, ali dovoljno za pomenutu visoku ocenu od engleskih izveštača sa stadiona „Žoze Alvalade“. I za priznanje MVP prvog meča četvrfinala.

David Raja je protiv Sportinga dokazao da je najbolji golman ovosezonske Lige šampiona. Računajući i meč u areni „lavova“, 30 šuteva je upućeno ka njegovom golu, a zaustavio je 27! Sedam puta je sačuvao mrežu, po čemu takođe nema premca među „jedinicama“ u najjačem takmičenju.

- Veoma smo srećni što ga imamo. Izvanredan je otkako nam se pridružio, a brani fenomenalno. Protiv Sportinga je imao dve velike odbrane, to su detalji koji odlučuju mečeve u Ligi šampiona - hvali trener Mikel Arteta zemljaka između stativa.

Ukoliko Arsenal opravda očekivanja kladionica, koje smatraju da je londonski tim prvi favorit za osvajanje „ušatog“ pehara, biće ovo proleće iz snova za 30-godišnjeg Španca. Pre dvadesetak dana ostvario se i u najlepšoj ulozi - postao je otac sina Rija.

Pa još ako „tobdžije“ osvoje Premijer ligu, prvu od Vengerove ere (2004), Rajinoj sreći neće biti kraja...

Raja i Tatjana Trubul, bivša radnica u noćnom klubu u Barseloni, vezu su otkrili leta 2022. Tri godine kasnije ljubav su krunisali brakom na privatnom venčanju uz porodicu i bliske prijatelje. Početkom prošlog oktobra Španac je objavio vest o trudnoći supruge.

„Sreća mog života, sad i našeg sina. Videti te kako postaješ tata bio je jedan od najuzbudljivijih trenutaka. Srećan prvi Dan očeva, ljubavi moja. Beba Rio je stigla“, napisala je katalonska bomba uz fotku na Instagramu.