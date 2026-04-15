Partizan će u 8. kolu Top 8 faze ABA lige u dočekati Crvenu zvezdu, a utakmica se igra 19. aprila od 19.30 u Beogradskoj areni.

"Ulaznice mogu kupiti samo članovi KK Partizan isključivo putem servisa SixTix i Efinity. Prodaja će se odvijati isključivo za članove KK Partizan i to putem linka na sajtu partizan.basketball zatim sajta efinity.rs kao i Efinity prodajnih mesta na blagajni Beogradske arene (blagajna sever) i Efinity prodajnim mestima Sava Centar i Dom omladine. I za ovu utakmicu, aktivna će biti resell opcija", saopštio je KK Partizan.

Partizan je trenutno drugi na tabeli šampionske grupe sa 23 pobede i tri poraza, dok je Zvezda treća sa učinkom 18-5.