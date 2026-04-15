Interesantno je da je Rodžer Federer, uprkos svojevremenoj dominaciji koju je imao u svetskom tenisu, ostao samo jedan važan rekord koji i dalje drži. Mnoge je već srušio Novak Đoković, koji i dalje ima priliku da sustigne baš i taj poslednji - osam titula na Vimbldonu.

Mnogi se pitaju koliko zapravo mogu nove generacije koje dolaze, odnosno da li Janik Siner i Karlos Alkaraz mogu da uhvate Federera i Đokovića na Vimbldonu. Uvid u to dao je jedan od najbogatijih ljudi u tenisu, Jon Cirjak, koji je bivši vlasnik Mastersa u Madridu, a sada turnira u Bukureštu i menadžer Borisa Bekera kada je ovaj bio na vrhuncu.

On je razgovarao za italijansku javnu televiziju RAI i istakao je da je Janik Siner taj koji potencijalno može da osvoji osam titula na Vimbldonu.

- Koji Gren slem turnir Siner može najviše puta da osvoji? Po mom mišljenju, to je Vimbldon. Može da proba da obori Federerov rekord od osam titula - rekao je Cirjak.

Kako kaže, njemu nije nimalo čudno što se Janik Siner domogao titule u Monte Karlu pobedom upravo nad najvećim rivalom Karlosom Alkarazom.

- Pobeđivaće i na ostalim takmičenjima na ovoj podlozi. Nije slučajno prošle godine bio blizu da osvoji Rolan Garos. Nadam se da ćemo i ovoga proleća gledati Sinera i Alkaraza u finalu. Oni to zaslužuju - rekao je Cirjak, koji očigledno ne veruje u to da Đoković može do iznenađenja.

Cirjak veruje i da Janik Siner može da kompletira kalendarski slem.

- Mislim da Janik može da skupi sva četiri Grend slema za godinu dana, u istoj godini. Poslednji koji je to uradio je Rod Lejver 1969. godine, vreme je da to ponovo neko uradi. Nadam se da će to biti Siner. On može da osvoji više od 20 Grend slemova, i to lako. Samo mu je potreban neko ko će mu pomoći da napravi pravi izbor turnira.

Za sada, Siner je na broju od četiri osvojena Grend slem turnira, a Karlos Alkaraz ima sedam. Sa druge strane, naš Novak Đoković je neprikosnoven sa 24.