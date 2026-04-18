Košarkaši Denvera dočekuju Minesotu na startu plej-ofa NBA lige.

DENVER - MINESOTA 87:74 (23:33, 37:27, 25:12)

Treća četvrtina

35. minut - Novi poeni za Jokića.

34. minut - Edvards je pogodio oba slobodna bacanja.

33. minut - Posle dužeg vremena poeni za goste. MekDenijelse je posle koša namerno odgurnuo Nikolu Jokića, zbog čega je dobio tehničku grešku! Odmah je Eron Gordon želeo da se obračuna s njim. Još poena raspucanog Mareja. Uzvraća MekDenijelse.

32. minut - Pogađa Marej pod faulom. Koristi Kanađanin i dodatno bacanje. Denver prvi put na meču ima dvocifrenu prednost. Promašio je Marej, ali je to popravio Gordon. Ozbiljna serija domaćina (82:68).

30. minut - Trojka Gordona, raste prednost Denvera i gosti traže tajm-aut. Marej ne greši sa penala (77:68).

29. minut - Snažno zakucavanje Gordona u tranziciji, a zatim novi poeni Jokića (72:68).

28. minut - Prvi koš iz igre u trećoj četvrtini za Minesotu. Zatim Divićenco pogađa trojku i ponovo je nerešeno (68:68).

26. minut - Poeni Mareja i Jokića koji se potpuno razigrao.

25. minut - Jokić postiže prve poene u nastavku.

Druga četvrtina

24. minut - Rezultat na poluvremenu je izjednačen - 62:62. Nikola Jokić za sada ima učinak od šest poena, pet skokova i šest asistencija.

23. minut - Serija pogodaka na obe strane. Potpuni egal u ovim trenucima. Igra se koš za koš.

22. minut - Rendl pogađa za dva, a na drugoj strani trojka Spensera Džonsa za novo izjednačenje (53:53).

20. minut - Spenser Džons koristi oba bacanja za izjednačenje u Koloradu. Edvards precizan na drugoj strani. Trojka Jokića za vođstvo Nagetsa, ali odmah poentira Edvards.

19. minut - Pet vezanih poena Džonsona i Denver je prišao na dva poena zaostatka (45:47).

18. minut - Snažan prodor Edvardsa. Zatim poeni sa linije penala za Timbervulfse.

17. minut - Ne greši Marej sa penala.

16. minut - Poeni pod faulom za Denver koji hvata priključak. Uzvraća Rudi Gober istom merom na drugoj strani. Ipak, francuski centar nije pogodio dodatno bacanje. Pogodak Mareja, ali uzvraća Dosumu (36:43).

14. minut - Po jedna trojka na obe strane.

13. minut - Trojka Brusa Brauna na startu druge deonice.

Prva četvrtina

12. minut - Ponovo greši Jokić i Minesota dolazi do lakih poena. Definitivno ovo nije bila četvrtina srpskog košarkaša (23:33).

10. minut - Ponovo odlična asistencija Jokića koji se probudio. Ipak, Nagetsi imaju problema u odbrani i primaju novu trojku. Gordon sada polovičan sa penala (23:30).

9. minut - Još poena Brauna nakon sjajne asistencije Jokića.

8. minut - Gober beleži lake poene, a onda je pukla i kontra gostiju nakon greške Jokića. Trojku ubacuje Kristijan Braun na drugoj strani (18:27).

7. minut - Edvards sada pogađa i uz prekršaj, ali nije iskoristio dodatno bacanje. Gosti imaju dvocifrenu prednost. Prekida seriju Jokić i to trojkom. Konačno prvi poeni za srpskog košarkaša (15:23).

6. minut - Strašna trojka Edvardsa. Raste prednost Minesote.

5. minut - Nikako Denver ne uspeva da povede. Minesota održava prednost. Gordon ponovo ne greši sa penala. Novi pogodak za goste (12:16).

4. minut - Trojka Džonsona koji je naraspoloženiji u Denveru na početku meča.

3. minut - Bolje su gosti otvorili ovaj duel. Nagetsi imaju problema u napadu. Džamal Marej je iskoristio tri slobodna bacanja (7:10).

2. minut - Evo i prvog koša iz igre za Denver. Pogodio je Kameron Džonson. Još jedna trojka Divićenca.

1. minut - Prve poene na meču postiže Aron Gordon sa linije za slobodna bacanja. Upisuju se i gosti na drugoj strani.

Utakmica je počela!

20:55 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen utakmici plej-ofa NBA lige između Denvera i Minesote. Uz sport.alo uživo možete pratiti dešavanja iz Kolorada.