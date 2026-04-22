U srpskom sportu kroz istoriju bilo je mnogo živopisnih likova, a jedan od onih koji je iza sebe ostavio bogatu riznicu zanimljivih činjenica jeste čuveni bokser Dragiša Stanković poznat i pod nadimkom Čelik.

Sada već davne 1939. godine, 5. novembra, rođen je čovek koji je kroz svoju profesionalnu karijeru beležio nestvarne rezultate, a ljudsku veličinu pokazao i u penziji.

Boksom je počeo da se bavi sa 17 godina. Stanković je u karijeri boksovao za Radnički iz Niša i Partizan iz Beograda. U karijeri imao 520 mečeva od kojih je ostvario 512 pobeda i imao 8 izgubljenih duela. Kao profesionalac imao je 20 mečeva i 20 pobeda uz čak 19 nokauta.

Bio je poznata "faca" pa se družio sa mnogobrojnim pevačima, glumcima, biznismenima, političarima. Samo neka od imena su Ljuba Zemunac i Toma Zdravković.

Odbio 250.000 dolara da namesti meč

Postao je poznat široj javnosti po boks meču sa nemačkim šampionom Kukecom. Tadašnji Stankovićev menadžer ga je ucenio da mora da proda meč nemačkom šampionu i da padne, u suprotnom će mu menadžer uništiti karijeru. Za to mu je čak ponuđeno 250.000 maraka. Principijelni Čelik je nokautirao šampiona i poslao ga kroz konopce.

Dva puta osvajao LOTO premiju, bavio se proizvodnjom kafe

Nakon što je završio karijeru bavio se proizvodnjom kafe. Ostao je upamćen i kao jedini čovek koji je dva puta pogodio LOTO premiju, a čak 14 puta imao je sve pogotke na sportskoj prognozi, nakon čega je Državna lutrija morala da reaguje i smanji nagradni fond.

Tokom bombardovanja je 1999. vojsci poklonio 30 tona kafe i pokazao koliki je patriota tako što se odrekao penzije u korist države.

Stanković je dobio i mural u Nišu. Preminuo je 17. januara 2015.