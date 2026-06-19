Fudbalska reprezentacija Engleske pobedila je Hrvatsku sa 4:2 u prvom meču grupe L na Svetskom prvenstvu.

Ostrvljani su slavili, ali traže razloge zašto je došlo do pogodaka rivala. Tako je novinar britanskog talkSPORT-a Džim Praudfut izneo vrlo zanimljivo mišlenje, a tiče se klimatizacije na stadionu u Dalasu.

- Jako me iznenadilo da je lopta kod prvog gola prošla pokraj njega, pogotovo nakon što sam ponovno vidio snimku. Iako je udarac bio jak, vidi se da je bio na lopti, ali mu je prošla između glave i ruke. Ne znam igra li klima uređaj ulogu u tome. Naravno, nije to samo njegova greška, niz kikseva njegovih saigrača prethodio je pogotku - rekao je komentator.

Hrvati su ovo videli kao vrlo komičnu analizu, pa se mnogi smeju Englezu.