Fudbalska reprezentacija Hrvatske porazom je započela takmičenje na Svetskom prvenstvu. "Vatreni" su u prvom kolu grupe L izgubili od Engleske rezultatom 4.2, a u preostale dve utakmice će se sastati sa Panamom i Ganom.

Tim Zlatka Dalića i dalje drži sve u svojim rukama kada je u pitanju plasman u nokaut fazu, ali bi tamo mogao da ga sačeka pravi pakao. Poznata analitička stranica "Football Meets Data" objavila je nove prognoze raspleta planetarne smotre. Prema njihovim kalkulacijama, Hrvatska će uspeti da se domogne nokaut faze, ali...

Trenutni matematički scenario predviđa da će Hrvatska proći dalje kao drugoplasirana iz grupe L, što je automatski vodi na drugoplasirani tim iz grupe K. Prema trenutnom stanju snaga, tamo se nalazi Portugal. Bio bi to veliki derbi već u šesnaestini finala, ali je to tek početak teškog puta za Hrvate.

Čak i u slučaju da eliminišu Portugalce, kompjuterske simulacije kažu da ih u narednoj rundi čeka možda i najteži mogući rival, aktuelni šampion Evrope i jedan od favorita za titulu - Španija.

Naravno, kalkulacije su podložne promenama jer u grupi L tek treba da se odigra drugo kolo u kojem će se Hrvatska sastati sa Panamom, dok će Engleska odmeriti snage sa Ganom.