Fudbaleri Hrvatske igraju protiv Paname meč drugog kola grupe L na Svetskom prvenstvu.

Meč se igra u Torontu, a sva dešavanja možete pratiti putem našeg LIVE bloga.

PANAMA - HRVATSKA 0:1

PANAMA (3-4-3): Moskera - Ramos, Kordoba, Andrade - Muriljo, Harvi, Barsenas, Blekman - Martines, Fahardo, Rodriges

HRVATSKA (4-2-3-1): Livaković - Gvardiol, Pongračić, Šutalo, Stanišić - Kovačić, Modrić - Perišić, Baturina, Pašalić - Musa

79. minut - Namestio se Harvi i snažno šutirao iskosa. Pogodio je spoljni deo mreže.

76. minut - Ponovo je pauza za osveženje došla u pravom trenutku za Hrvate, baš onda kad je Panama bila u ofanzivi. Nakon pauze su se "vatreni" stabilizovali.

68. minut - Sada je bilo opasno. Dva pokušaja Murilja, ali je Livaković oba puta izašao kao pobednik. Zatim je hrvatski golman sjajno odbranio udarac Harvija glavom posle kornera.

65. minut - Uspela je Panama da se trgne i odreaguje na primljen gol i sada se više igra na polovini Hrvatske.

57. minut - Kakva šansa za Hrvate! Pašalić je izašao sam ispred Moskere koji mu je odbranio udarac. Vratila se lopta vezisti koji je potom jako loše šutirao.

54. minut - Gooool! Vodi Hrvatska u Torontu! Stanišić je probio po desnoj strani, Pašalić je pre toga odigrao petom, lopta je stigla do Budimira koji postiže pogodak brzo nakon što je ušao u igru.

Kraj prvog poluvremena!

45+1 minut - Konačno preti Hrvatska. Dobar udarac Baturine sa distance, ali je Moskera bio na pravom mestu.

42. minut - Period utakmice u kojem je Panama opet konkretnija.

38. minut - Centaršut Murilja iz prve, bilo je nezgodno u šesnaestercu, ali je Gvardiol intervenisao i izbacio loptu u aut.

32. minut - Pauza za hidrataciju je više prijala igračima Hrvatske koji su uspeli da se konsoliduju nakon nekoliko opasnih napada protivnika. "Vatreni" imaju loptu u posedu, ali bez konkrente prilike.

23. minut - Prečka! Najbolja prilika za Panamu. Muriljo je dobio loptu na vreme i centriao, Puma Rodrigez je gađao, ali je Livaković vrhovima prstiju intervenisao i lopta je kačila okvir gola.

22. minut - Opet preti Panama po desnom boku. Martinez se sjajno ubacio, delovalo je obećavajuće, ali kao da je ostao bez snage i umesto centaršuta je lopta otišla ka Livakoviću koji ju je lako uhvatio.

18. minut - Još jedno nezgodno ubacivanje igrača Paname, ovoga puta sa leve strane. Ipak, Muriljo nije stigao do lopte.

16. minut - Bilo je vrlo opasno za Hrvate. Dobar napad Paname, ubacio se Muriljo po desnom boku i poslao oštru loptu u peterac, ali Fahardo nije uspeo da je zahvati.

5. minut - Raspoložen je Modrić na početku meča. Sada je poslao lep pas ka Perišiću, ali iskusni krilni fudbaler nije mogao da stigne loptu.

2. minut - Nije ovo bilo loše. Prodor Pašalića po desnoj strani i centaršut, ali Modrić nije dobro zahvatio loptu glavom.

Utakmica je počela!

00:40 - Kapiten Hrvatske Luka Modrić će odigrati jubilarni 200. meč u dresu nacionalnog tima.

00:05 - U prvom meču grupe su Engleska i Gana odigrale bez golova. Više o tome OVDE.

23:30 - Oba tima su u prvom kolu doživela poraze. Hrvati su izgubili od Engleske sa 4:2, dok je Panama minimalnim rezultatom poražena od Gane.

23:25 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen utakmici drugog kola grupe L na Svetskom prvenstvu između Paname i Hrvatske. Uz sport.alo uživo možete pratiti dešavanja iz Toronta.