Španija pobedila Urugvaj (1:0), Zelenortska Ostrva remizirala sa Saudijskom Arabijom (1:1). Crvena furija ide dalje kao prva, dok su Zelenortska Ostrva pravi hit Mundijala i idu u nokaut fazu kao drugoplasirani. Urugvaj i Saudijska Arabija su eliminisani.

Jedan od derbi mečeva trećeg kola Mundijala igrao se u Gvadalahari u Meksiku. Snage su odmerili Urugvaj i Španija.

Uruse je zanimala samo pobeda nad crvenom furijom, kako bi prošli u narednu fazu takmičenja.

Ipak, od starta meča, dominirala je Španija. Svetski prvak iz 2010. godine iz Južne Afrike, jasno je protivniku stavio do znanja ko je favorit u ovoj utakmici. Igralo se uglavnom na polovini terena južnoameričke ekipe.

Otpor Urugvajaca je konačno slomljen u 42. minutu kada je Aleks Baena postigao svoj prvi gol na Mundijalima. Ali, veliki kiks je to bio Muslere, golmana Urugvaja. Samo je malo uspeo da zakači loptu, koja se od njegovih ruku odbila nazad i ušla u gol. Posle ovog kiksa, na poluvremenu je zamenjen.

Do kraja utakmice nije bilo promene rezultata. Španija je obezbedila prvo mesto sa sedam bodova, a Urugvaj je ostao na dva, što nije dovoljno za dalji plasman. Crvena furija će u 1/16 finala igrati protiv Austrije ili Alžira.

Što se meča u Hjustonu tiče...Gotovo sa sigurnošću možemo reći jedan od najneuzbudljivijih mečeva na ovogodišnjem Mundijalu.

U prilog time, dovoljno govori i rezultat meča - 0:0.

Ipak, uprkos neefikasnosti, ispisana je istorija, a za nju su zaslužna Zelenortska Ostrva, koja su sa ovim bodom, došla do tri boda na tabeli i kao drugi tim Grupe H, obezbedila prolaz u nokaut fazu i ići će na megdan Argentini u 1/16 finala!

Uz sport.alo pratili ste mečeve uživo:

Urugvaj - Španija (0:1)

Stadion: "Gvadalahara"

Sudija: Ismail Elfat (SAD)

Urugvaj: Muslera - Sanabrija, Olivera, Kaseres, Varela - Ugarte – Arauho, Bentankur, Valverde, Kanobio - Nunjez

Španija: Simon - Kukurelja, Laporte, Kubarsi, Ljorente - Pedri, Rodri, Merino - Baena, Ojarzabal, Jamal

Zelenortska Ostrva - Saudijska Arabija (0:0)

Stadion: "Hjuston"

Sudija: Fransoa Leteksje (Francuska)

Zelenortska Ostrva: Vozinja - Paulo, Piko, Dinej, Pinja - Duarte, Lenini - Semedo, Montero, Mendeš - Livramento

Saudijska Arabija: Al-Ovais, Naser Al-Davsari, Altambakti, Al-Amri, Bušal - Salem Al-Davsari, Kano, Al-Haibari, Abdulhamid - Mandaš, Al-Burajkan

Drugo poluvreme:

Kraj!

90+5 - Crveni karton za Kanobija! Završena je utakmica za fudbalera Urugvaja!

90. minut - Igraće se još pet minuta na obe utakmice!

86. minut - Auuu, kakva prilika za Ferana Toresa! Ali, nije ta lopta završila u golu Urugvajaca! Pukla je prečka!

77. minut - Vremena je sve manje za Urugvaj, a Zelenortska Ostrva sve bliža čudu i plasmanu u 1/16 finala

74. minut - Velika prilika za Zelenortska Ostrva! Imali su kontru, koju nije pogotkom uspeo da je kruniše Laros Duarte. Međutim, Mohamed Al Ovais je skinuo čist zicer u situaciji jedan na jedan i sačuvao kakve takve nade svojoj selekciji

67. minut - Nema promena rezultata, vreme je za pauzu za osveženje

57. minut - Nakon Muslere, iz igre je izašao još jedan igrač koji je poveo pobunu protiv selektora pred meč sa Španijom, onaj najbolji. Federiko Valverde je zamenjen Vinjasom, pa će Urugvaj u nastavku igrati sa dvojicom napadača. Saudijska Arabija kaska za Zelenortskim ostrvima i Urugvajem, ali Zelenorćani su opasniji, Lenini je šutirao, Al Ovais je odbranio.

52. minut - Marselo Bjelsa je odlučio da u poluvremenu promeni golmana i u svlačionici ostavi legendu urugvajske reprezentacije, Fernanda Musleru, nakon njegovog kiksa u 42. minutu zbog kog je Španija povela. Ipak, možda je i neka povreda u pitanju da ne donosimo nagle zaključke...

46. minut - Idemo u drugi period igre!

POLUVREME!

Prvo poluvreme:

45. minut - Osam minuta nadoknade na meču Urugvaja i Španije, dok će se još šest minuta igrati u prvom delu na meču u Hjustonu...

42. minut - Goool! Baena je šutirao, Muslera je samo okrznuo tu loptu, koja se od njegovih ruku odbila nazad u gol! - 0:1

31. minut - Miruju mreže i na meču Zelenorćana i Saudijaca, Semedo je imao najbolju priliku, ali je Al Ovais bio na visini zadatka



27. minut - Konačno je i Urugvaj zapretio, Valverde je poslao loptu na peterac, međutim, nikog nije bilo tamo da je smesti u gol Simona...

23. minut - Lamin Jamal je šmekerskim potezom, pustio loptu ka Ljorenteu, ovaj je ubacio u kazneni prostor, pred Musleru, ipak, ništa ni od ove šanse za Špance, vreme je za "hydration break"

19. minut - Novi napad za Španiju...nižu se prilike, ali i dalje izostaje ona stopostotna za ekipu sa Pirineja

12. minut - Potpuni egal Zelenorćana i Saudijaca u Hjustonu, Španci dominiraju za sada, već četvrti korner za crvenu furiju, uglavnom se igra na polovini Urugvajaca...

6. minut - Zbunio se Unai Simon, ispala mu je lopta, ali, srećom po golmana Španije, niko od igrača Urugvaja nije bio blizu...

2. minut - Prvi opasan napad odmah na startu za Španiju. Urugvaj je izgubio loptu na svojoj polovini, presekao je Jamal pas Bentankura i pokrenuo polukontru. Ojarzabal je iznudio korner koji će izvesti Baena...ipak, nije bilo opasnosti po gol Urugvajaca...

02.01 - Počeli su mečevi u Zapopanu i Hjustonu!

01.56 - Intonirane su himne, sve je spremno za spektakl!

01.51 - Igrači izlaze na teren!

01.49 - Haos u Urugvaju pred meč:

Grupa igrača predvođena zvezdom Real Madrida Federikom Valverdeom (27) te Manuelom Ugarteom (25) iz Mančester junajteda i Rodrigom Bentankurom (29) iz Totenhema pobunila se protiv selektora.

Igrači su navodno pozvali Bjelsu na sastanak i zatražili promenu pristupa i stila igre za ključni dvoboj sa Špancima.

Nezadovoljni su količinom i intenzitetom treninga, koje smatraju uzrokom povreda, te žele da se ekipa protiv Španije postavi u niski blok i priliku traži iz kontranapada.

Bjelsa je, navodno, besno napustio taj sastanak i nije izašao u susret igračima.

01.50 - Najveća zvezda večeri - Lamin Jamal:

01.32 - Zelenortska Ostrva se nadaju senzaciji i ispisivanju istorije:

01.15 - Startnih 11 Saudijske Arabije:

01:13 - Sastav Urugvaja za meč sa Špancima:

01.11 - Startnih 11 Španije:

01.05 - Ovako izgleda tabela Grupe H:

01.00 - Ovo je poredak trećeplasiranih ekipa:

00.55 - Hrvatska takođe pomno prati ove mečeve:

Navijaće "vatreni" za Španiju da pobedi Urugvaj, tako da nijedna selekcija iz grupe H koja završi na trećem mestu ne može da ima više od tri boda. Samim tim bi ostala ispod Hrvatske u poretku trećeplasiranih i to daje prostora komšijama čak i da izgube od Gane u subotu od 23.00.

00.50 - Urugvaj i Zelenortska Ostrva su remizirali u drugom kolu i imaju istu gol razliku, ali je Urugvaj postigao gol više

00.45 - Španija je prva na tabeli sa četiri boda, Urugvaj i Zelenortska osrtva imaju dva poena, dok Saudijska Arabija ima jedan na svom kontu



00.37 - Sastaju se Urugvaj i Španija, dok Zelenortska ostrva traže čudo protiv Saudijske Arabije i prolaz dalje

00.30 - Dobra vam noć i dobrodošli na blog našeg portala posvećen mečevima trećeg kola Grupe H na Mundijalu. Uz naš portal pratite uživo dešavanja sa ovih utakmica i saznajte ko će biti novi učesnici nokaut faze na Mundijalu.