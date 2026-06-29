20.05 - Novak Đoković počeo je meč protiv Kineza Jibing Vua na Centralnom terenu.

20.00 - Teodora Kostović izgubila je od Arine Sabalenke u prvom kolu. Više o tome OVDE.

19.02 - Janik Siner se oglasio posle teške pobede nad Kecmanovićem.

18.44 - Još jedno veliko iznenađenje na Vimbldonu. Pročitajte o tome OVDE.

18.07 - Miomir Kecmanović je poražen posle pet setova od Janika Sinera. Više o tome OVDE.

17.45 - Hamad Međedović je posle velike borbe i pet setova ispao sa Vimbldona.

17.35 - Siner je sa dva brejka dobio četvrti set rezultatom 6:2. Igraće se peti odlučujući set. Ko je mogao da očekuje ovakvu dramu?

17.03 - Kecmanović je dobio treći set! Srpski teniser je uspeo da slavi u dramatičnom taj-brejku i nedostaje mu još jedan set da eliminiše Sinera!

16.42 - Novi šok u Londonu! Ispao je i Andrej Rubljov!

16.25 - Džek Drejper je odustao od Vimbdlona, a u glavni žreb je umesto njega upao Dušan Lajović. Više o tome OVDE.

15.53 - Siner je izjednačio i osvojio drugi set protiv Kecmanovića rezultatom 6:3.

15:15- Miomir Kecmanović je dobio prvi set protiv Janika Sinera sa 6:4!

15:14 - Finalistkinja Rolan Garosa Maja Hvalinska ispala je već u prvom kolu.

14.40 - Počeli su mečevi Hamada Međedovića i Miomira Kecmanovića.

14.15 - Iva Jović je obezbedila plasman u drugo kolo. Više o tome OVDE.

12.00 - Počelo je!

11.31 - Srpski teniser Novak Đoković zadržao je osmu poziciju na najnovijoj ATP listi objavljenoj, a na prvom mestu je i dalje Italijan Janik Siner.

10.31 - Bjorn Borg je govorio o Janiku Sineru:

-Janik je veliki šampion, svetski broj 1, fenomenalan teniser. On je pokazao da zna da igra na travi - podseća petostruki pobednik ovog turnira da Italjan brani trofej.

09.45 - Teodora Kostić igra protiv Sabalenke, a o njenim rečima pred ovaj duel sa priča. Šta je rekla pročitajte OVDE.

09.13 - Ovako će Arina Sabalenka izgledati na Vimbldonu:

09.03 - Imamo i jedno veliko odustajanje.

09.02 - Stefanos Cicipas dao je otkaz svom ocu. O čemu je reč pogledajte OVDE.

09.01 . Danas igraju naši teniser:

-oko 14.00 Hamad Međedović igra protiv Ofnera.

-oko 14.30 na teren izlazi Miomir Kecmanović protiv Janika Sinera

-oko 18.00 Novak Đoković igra protiv Vua

-oko 16.30 Teodora Kostović igra protiv Arine Sabalenke.

09.00 - Dobar dan i dobro došli na naš blog posvećen Vimbldonu! Vreme je za vrhunski tenis.