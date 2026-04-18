Fudbaleri Partizana dočekuju Železničar u meču 31. kola Superlige Srbije. Crno-beli će na startu plej-ofa pokušati da se revanširaju Pančevcima za poraz u prethodnom meču u Humskoj.

PARTIZAN - ŽELEZNIČAR 1:1

Stadion: FK Partizan

Sudija: Aleksandar Živković

Partizan (4-2-3-1): Milošević - Roganović, Milić, Mitrović, Đurđević - Dragojević, Zdjelar - Trifunović, Ugrešić, Vukotić - Kostić

Železničar (4-2-3-1): Popović - Tegeltija, Vidojević, Milikić, Đuričić - Pirgić, Šekularac - Jovanović, Jevremović, Džasper - Karikari

46. minut - Stativa! Šekularac je uputio snažan udarac sa distance, ali je lopta pogodila okvir gola. Mnogo sreće za Partizan.

Kraj prvog poluvremena!

45+1. minut - Probao je Andrej Kostić iz slobodnog udarca. Lopta je otišla preko gola.

39. minut - Pokušavaju crno-beli da dođu do potpunog preokreta, ali se gosti uspešno brane.

30. minut - Gooool! Evo izjednačenja! Niko nije ispratio Ognjena Ugrešića koji je glavom zatresao mrežu nakon ubacivanja Vukotića.

22. minut - Goooool! Gosti vode u Humskoj! Krunisao je Železničar bolju igru i stigao do prednosti. Jovanović se najbolje snašao u petercu i uspeo da pošalje loptu iza leđa Marka Miloševića.

20. minut - Železničar je promašio veliku priliku. Najpre je izblokiran Janko Jevremović, da bi u nastavku akcije Đurđević u poslednji čas reagovao ispred Kvakura Karikarija.

7. minut - Nema uzbuđenja na startu. Partizan ima loptu u posedu, ali ne uspeva da stvori pravu priliku.

Utakmica je počela!

18:00 - Dobar dan i dobrodošlo na blog našeg portala posvećen utakmici 31. kola Superlige Srbije između Partizana i Železničara. Uz sport.alo uživo možete pratiti dešavanja iz Beograda.