Fudbaleri Grafičara i Vojvodine igraju meč polufinala Kupa Srbije.

GRAFIČAR - VOJVODINA 1:2

Stadion "Rajko Mitić"

Grafičar: Viktor Vojvodić, Strahinja Gudelj, Ivan Lakićević, Bojan Vukotić, Ognjen Ajdar, Aleksej Damjanović, Darko Lazić, Luka Nikolić, Džejkob Taker, Filip Vasiljević, Veljko Vukojević.

Vojvodina: Matija Gočmanac, Lazar Nikolić, Kornel Suč, Đorđe Crnomarković, Lukas Baros, Njegoš Petrović, Vukan Savićević, Veldin Feliks, Dragan Kokanović, Lazar Ranđelović, Aleksa Vukanović.

64. minut - Gooool! Ponovo vodi Vojvodina! Sukačev je pogodio za 2:1 nakon sjajne asistencije Ranđelovića.

60. minut - Šansa za Crnomarkovića. Odlično je Kokanović ubacio loptu iz kornera, ali je Crnomarković šutirao pored gola glavom.

48. minut - Goooool! Grafičar je izjednačio! Isplatio se domaćinu presing na početku drugog poluvremena. Damjanović je posle kornera odlično skrenuo loptu, a Lazić je glavom zatresao mrežu i poravnao rezultat.

47. minut - Bilo je opasno pred golom Vojvodine. Opasan centaršut Jevremovića, lopta je išla pravo u gol, ali je Gočmanac bio na pravom mestu.

Kraj prvog poluvremena!

43. minut - Mnogo sreće za Grafičar. Lukav šut Ranđelovića sa desne strane, ali je pogodio stativu.

38. minut - Šansa za goste. Baros je poslao loptu, Ranđelović je uhvatio volej, ali je lopta otišla pored gola. Zatim se lopta odbila do Vukanovića koji je takođe bio neprecizan. Mogla je Vojvodina da duplira prednost.

35. minut - Vojvodina ima inicijativu, ali nema velikih šansi.

29. minut - Žuti karton za Balšu Vukotića nakon oštrog starta nad Savićevićem.

24. minut - Opasan napad Vojvodine. Kokanović je dobio loptu, ali nije uspeo ništa konkretno da uradi i Vojvodić je intervenisao.

23. minut - Evo prve prilike za Grafičar. Dobar centaršut sa leve strane, ali je Damjanović mlako šutirao golavom.

17. minut - Lukav pokušaj Vukana Savićevića. Svi su očekivali centaršut iz slobodnog udarca, ali je vezista Vojvodine direktno gađao na gol i pokušao da iznenadi Vojvodića. Bio je zamalo neprecizan.

8. minut - Gooool! Novosađani u ranoj fazi meča stižu do vođstva. Aleksa Vukanović je dobio sjajnu loptu od u prazan prostor od Lazara Ranđelovića i zakucao loptu u mrežu.

2. minut - Odmah žuti karton. Lazar Nikolić je dobio javnu opomenu i ovo može biti problem za Vojvodinu.

Utakmica je počela!

18:09 - Grafičar će pokušati da dođe do prvog finala Kupa, dok Vojvodina želi da treću godinu zaredom dođe do meča za trofej. Pobednik će igrati sa boljim iz duela u kom se sastaju Jedinstvo i Crvena zvezda (četvrtak 19h).

18:05 - Dobar dan i dobrodošli na blog posvećen utakmici polufinala Kupa Srbije između Grafičara i Vojvodine.