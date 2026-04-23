Plej-of serija je počela pobedom Denver Nagetsa sa 116:105, a Džamal Marej je bio najučinkovitiji sa 30 poena, dok je Nikola Jokić upisao još jednu sjajnu partiju ove sezone, zabeležio novi tripl-dabl (25 koševa, 13 skokova, 11 asistencija).

Zatim, usledio je šok za Denver u drugoj utakmici. Nagetsi su izgubili sa 114:119.

Entoni Edvards je bio sjajan sa 30 poena, 24 je upisao Rendl, a Minesota je slavila sa pet koševa razlike.

Jokić je ubacio 24 poena, dodao je 15 skokova.

Naredni meč je na programu između četvrtka i petka od 03:30, a direktan prenos biće na Areni sport Premium 1.