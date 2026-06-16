Sredinom aprila Crvena zvezda je imala sastanke sa predstavnicima Evrolige oko svog budućeg statusa u ovom takmičenju, a sada stižu zaista pozitivne vesti za klub s Malog Kalemegdana.

Evroliga je i zvanično pozvala Crvenu zvezdu da postane franšiza, prenosi "Meridian Sport".

"Razgovori uprave crveno-belih, koje je predvodio predsednik Željko Drčelić, sa čelnicima prestižnog takmičenja su urodili plodom i doneli velike vesti za srpsku košarku. Evroliga je prepoznala značaj Zvezde za evropsku košarku i rešila da upiti poziv na adresu kluba sa Malog Kalemegdana - sa željom da beogradski velikan u narednom periodu postane stalni član elite", navodi se i dodaje da je dogovor na stolu.

Finalni razgovori, koji će doneti odgovor na pitanje da li će Crvena zvezda na kraju i postati franšiza Evrolige, dogodiće se početkom jula, ali je jasno već sada da će se to dogoditi na želju obe strane.

Evroliga menja svoj model poslovanja i od trenutnih višegodišnjih licenci prebacuje se na sistem sličan u NBA - takozvane "franšize". Oni koji dobiju taj status, imaće stalno učešće u Evroligi - i to Crvena zvezda, kao i Partizan, već dugo žele.

Tako je Evroliga u aprilu potvrdila da je čak 10 timova poslalo napismeno prijavu za ulazak u ligu "na neodređeno", a među njima su pored Crvene zvezde još i Partizan, Bešiktaš, Hapoel Jerusalim, Hapoel Tel Aviv, Valensija, Virtus, Bahčešehir, Dubai, Zenit i Napoli.