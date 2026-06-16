Ovih dana jedna od glavnih vesti je otkaz selektoru Tunisa Sabriju Lamušiju odmah posle prve utakmice u kojoj je Švedska pobedila "orlove Kartagine" 5:1 (2:1).

Iako Tunis nije prva (verovatno ni poslednja) zemlja koja je smenila selektora dok traje Mundijal, izgleda da će biti prva koja će da imenuje novog selektora tokom trajanja najvažnijeg događaja u svetu fudbala.

Sa mnogih strana čula se informacija da će uskoro da bude imenovan Erve Renar, nekadašnji selektor Saudijske Arabije, a 57-godišnji Francuz nije bio deo stručnog štaba Tunisa u trenutku kad je počelo Svetsko prvenstvo.

Među brojnim medijima koji su preneli ovu informaciju je i francuski „footmercato.net“ koji je ponovio da je apsurd krize u taboru afričke selekcije doveo do toga da Lamuši još vodi treninge iako je, prema gotovo svim medijima, oteran