Irski MMA borac Konor Mekgregor posle samo minut je završio borbu protiv Maksa Holoveja nakon što je doživeo povredu kolena.

Posle ovakvog raspleta odmah su se pojavile sumnje da li će se Mekgregor ikada više vratiti u oktagon. Ima 37 godina, iza sebe tešku povredu noge iz treće borbe sa Dastinom Poarijeom, propali povratak protiv Majkla Čendlera, a sada i novu ozbiljnu povredu u meču koji je trebalo da označi početak završnog poglavlja njegove karijere.

Ipak, Mekgregor tvrdi da još nije rekao poslednju reč. Nekoliko dana posle UFC 329 priredbe oglasio se novom porukom i potvrdio da ga očekuje operacija povređenog kolena, nakon čega planira rehabilitaciju, povratak treninzima i još jedan nastup u oktagonu, odnosno poslednju borbu iz aktuelnog ugovora sa UFC-om.

- Moja vera je bezuslovna i ja sam zahvalan što imam šansu da to i dokažem. Promenio sam život zauvek i nije to samo trenutna faza, zahvalan sam što to dokazujem. Ja sam grešnik, živim u gradu greha i potpuno sam lišen grešhova. Neću otvoriti ta vrata, ostaće zapečaćena. Već sam počeo da sakupljam pobede i molim se u ime Isusovo. U crkvi je danas bilo napeto, moje srce je teško, ali moj um je snažan i uz Hrista sam. Zahvalan sam što moja porodica svakim danom više voli i poštuje Boga. Ja sam Božije dete. Ja sam prijatelj Božiji. Bog mi je iskrčio put kada nije bilo puta. Nisam žrtva okolnosti, ja ih pobeđujem. Bog radi za mene i ja radim za dobrobit sveta. Moja mladost je obnovljena, poput orlova. Kroz ime Isusovo ja sam voljen, obožavan, hodam putem zdravlja i živim uz natprirodnu protekciju. Sve će to biti dobro. Ja sam vernik. Idem na operaciju, idem na oporavak i vraćam se borilačkim sportovima. Opet sve ispočetka. Poslednja borba ugovora. Molim te Bože! Verujem u tebe! Pokaži mi svoj put. Hvala ti - objavio je Konor Mekgregor.