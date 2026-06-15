U ovoj grupi nalaze se još Iran i Novi Zeland.

BELGIJA - EGIPAT 1:1 (0:1)

Stadion: Lumen Fild (Sijetl)

Sudija: R. Abati (Brazil)

Kraj, bez pobednika u Sijetlu

90. minut - Igraće se još pet minuta.

82. minut - Posle lepog ubačaja probao je glavom Mehele, ali njegovu odličnu dijagonalu akrobatski je paradom zaustavio golman Al Ahlija!

73.minut: - Sada lete po terenu belgijski fudbaleri. Menije se našao u kaznenom prostoru, otvorio je stopalo i poslao loptu samo do golmana Egipta.

66. minut - Goooool! Belgija stiže do izjednačenja, strelac je Lukaku koji je u igru ušao samo pet sekundi ranije!

60. minut - Sevnula je kontra Egipta kao munja. Marmuš je vukao i vukao, došao do gola, ali sustiže ga Ngoj i obara ga, nedovoljno za faul

56.minut - Mohamed Salah je tukao glavom do Tiba Kurtoe, ponovo se istakao čuvar mreže Belgije.

53. minut - De Brujne je pogodio stativu iz slobodnog udarca.

48.minut: Nekako je Ašur provukao loptu, prvo je šutirao Ziko, pa Marmuš, odbranila se Belgija.

46. minut - Počelo je drugo poluvreme.

Poluvreme, Egipat vodi 1:0!

45+2.minut - Šarl de Ketelare je sačuvao loptu u kaznenom prostoru, odložio ju je do Žeremija Dokua, a krilo Mančester Sitija je silovito šutiralo, ali preko gola. Najbolja prilika za Belgiju u prvom poluvremenu

39. minut - Povratna lopta, namestio se Leandro Trosar i - promašio fudbal, obrukao se.

33. minut - Opet preti Egipat! Pokušao je Ziko oštrim udarcem iskosa, vrlo je to precizno bilo. Pružio se dvometraš Kurtoa i stigao do lopte, taman da je odbije u korner.

28. minut - Belgijanci imaju inicijativu, ali prilično jalovu.

22. minut - Idemo na pauzu za hidrataciju.

19. minut - Goooool! Egipat vodi, strelac je Ašur!

10.minut - Zavukao se Leandro Trosar skroz do gol-aut linije, pokušao je da iznudi korner i, po oceni sudije, nije uspeo.

7. minut - Prva prilika na utakmici, imali su je Belgijanci, pokušao je De Brujne, ali lopta odlazi pored gola.

1.minut - Utakmica je počela!

20.30 - Salahu je danas rođendan.

20.12 - Kao nekada gledaćemo sudar Kevina de Brujnea i Mohameda Salaha, koji će, uz Omara Marmuša, biti veliki adug Egipćana.

20.10 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen utakmici prvog kola Svetskog prvenstva u kojoj se sastaju Belgija i Egipat. Uz alo.rs pratite sva dešavanja iz Sijetla.