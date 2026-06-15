Fudbaleri Zelenortskih Ostrva napravili su pravo malo čudo, uzevši bod selekciji Španije (0:0), aktuelnom evropskom prvaku i šampionu sveta iz 2010. godine.

Velike zasluge za to idu i golmanu "plavih ajkula", Žozimaru Žozeu Evori Dijašu, poznatijem kao Vozinja.

Golman Zelenortskih Ostrva je potpuno "zaludeo" svet bravurama na golu, a mora se istaći i činjenica da Vozinja ima 40 godina.

Iako brani u drugoj portugalskoj ligi, Vozinja je protiv jednog od favorita turnira pokazao neverovatne sposobnosti i kako se bori za svoju državu.

Nadimak „Vozinja“, što u prevodu znači „Glas“, prati ga od detinjstva na ostrvu Sao Visente. Prema podacima koje je istakla FIFA, njegov fudbalski put daleko je od klasičnog. Karijeru je gradio kroz manje poznate sredine, uključujući Angolu i Portugal, ali ga je upornost dovela do toga da sa 40 godina stane na gol u najvažnijoj utakmici karijere.

- Nadimak je zbog mojih baka i deke - rekao je za FIFA. Nikada nisam živeo sa roditeljima. Kada sam se rodio, otac mi je bio u vojnoj službi, a majka je morala mnogo da radi, pa sam odrastao sa bakama i dekom.

Njegov prvi odlazak iz domovine odveo ga je u Angolu, gde je igrao za klub Progreso. Među stvarima koje je ponеo sa sobom u tu novu avanturu bio je i nadimak koji je danas poznat širom sveta.

- U Zelenortskim Ostrvima me niko nije znao pod tim imenom. U početku mi se to nije sviđalo, čak sam poludeo zbog toga - rekao je jednom prilikom i dodao:

- Kada sam stigao u Angolu, postojao je još jedan golman koji se zvao Josimar i rekao sam: neću da nosim dres sa natpisom Josimar II - ako me u Zelenortskim Ostrvima svi znaju kao Vozinju, onda ću i ostati Vozinja.

Za reprezentaciju Zelenortskih Ostrva debitovao je 2012. godine i od tada je upisao preko 80 nastupa. Bio je deo tima na više Afričkih kupova nacija (2013, 2015, 2021, 2023), a 2026. godine upisao je i nastup na Svetskom prvenstvu, što je označeno kao istorijski trenutak za njegovu zemlju.

Na društvenim mrežama brzo je postao tema dana, a jedan od viralnih opisa sa fudbalskih naloga najbolje oslikava utisak koji je ostavio: "Evropski šampion nije mogao ništa protiv Vozinje".

I zaista, protiv Španije, Vozinja je delovao kao zid koji ne popušta, zato je i postao jedna od priča koja se pamti na Mundijalima.