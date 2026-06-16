Bijelsi je muka od toga što su od fudbalera i trenera počeli da "prave manekene", tražeći u toku turnira od njih "milion" intervjua, fotografija, reakcija za društvene mreže - i to nije hteo da trpi.

Zato je "bojkotovao" FIFA tako što nije pristao da snime njegovu reakciju koja se emituje pred početak samog meča, uz sastav tima.

Bijelsa je zapravo sve vreme gledao u pod i nije hteo da pruži bilo šta zaposlenima u FIFA koji su hteli da naprave zanimljiv materijal, a posle prvog meča na Svetskom prvenstvu objasnio je i zašto je to uradio.

-Ne moram nikome ništa da objašnjavam. Fotografisali su me onako kako su me fotografisali, nisam model. Bio sam okrenut ka fotografima i takvu su fotografiju napravili - rekao je Bijelsa.

Nastavio je u istom ritmu.

-Postoji granica onoga što treba objašnjavati: ako neko nosi naočare, zašto nosi naočare; ako gleda u oči, zašto gleda u oči; ako gleda nadole ili nagore... Toliko je stvari koje bi trebalo objašnjavati. Nemamo nikakvu obavezu da se ponašamo kao modeli kako bismo udovoljili očekivanjima koja nemaju nikakvo utemeljenje.



