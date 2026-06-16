Jedan od najboljih golmana svih vremena Manuel Nojer nosio je na meču Nemačke i Kurasaoa (7:1) nedozvoljenu opremu. O čemu se tačno radi? Nojer je prekršio dva pravila FIFA o opremi pošto je na utakmici koristio prepravljen dres, kakav nikako ne bi trebalo da mu bude dozvoljen.

Sam ili uz pomoć nekog - odsekao je rukave na službenom dresu Nemačke i tako sam sebi napravio verziju s kratkim rukavima, što nije po pravilima, pošto fudbaleri mogu da nose isključivo originalnu opremu proizvođača dresova - bez prepravki.

I to nije sve, ispod golmanskog dresa nosio je i belu podmajicu (potkošulju) kojom takođe krši FIFA propise. Problem je u njenoj boji, pošto je u pitanju bela majica, a mora da bude iste osnovne boje kao i rukavi dresa (zeleni dres).

U takvim slučajevima sudija opomene fudbalera i istera ga sa terena dok ne obuče dozvoljenu opremu, ali to je ovoga puta promaklo arbitrima.

Nemačka je inače postigla sedam golova na toj utakmici, a Nojer nije imao previše posla, iako je primio jedan gol. Nema sumnje da će zbog ovoga sada FIFA biti pažljivija, a videćemo da li će Nojer i njegov Fudbalski savez Nemačke biti kažnjeni.