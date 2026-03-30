Proslavljeni hrvatski teniser Goran Ivanišević kratko vreme je bio trener Stefanosa Cicipasa. Nije ta saradnja dugo trajala, ali je bila izuzetno burna.

Ivanišević je tokom Vimbldona prošle godine izjavio da nije radio sa nespremnijim igračem od Cicipasa… Grku se, naravno, ta izjava nije dopala - i brzo je raskinuo saradnju.

- Pa ja sam to znao nakon drugog dana našeg treninga... Kad je došao u Zagreb da proba rekete, znao sam da nema ništa od toga. Mislim, na kraju dana ja ništa loše nisam rekao. Sve što sam rekao je istina i to se i ostvarilo. Lepo sam mu rekao posle Vimbldona da uzme četiri meseca odmora, jer to nije samo fizička nespremnost, nego i mentalna. Kad neko ne želi da bude na terenu… Imao sam ja tih problema, znam kako je to. Ipak, i dalje verujem da je on izuzetno kvalitetan teniser. Nedostaju mu samo nijanse, ali bez prave motivacije danas je nemoguće uspeti - rekao je Ivanišević za Sport klub.

Cicipas je nakon rastanka ponovo postavio oca za glavnog trenera.

Ivaniševć je sada trenera Artura Fisa.