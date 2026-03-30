Predsednik Upravnog odbora KK Crvena zvezda Živorad Vasić osvrnuo se na izgradnju nove dvorane koja bi dodatno podigla organizaciju kluba sa Malog Kalemegdana.

Partizan trenutno radi i trenira u maloj areni koja je u sklopu Beogradske arene, dok su crveno-beli uglavnom u Pioniru gde su prethodnog leta uspeli da izgrade mini trening centar sa teretanom, sobom za sastanke i gledanje snimaka i prostorom za opuštanje:



- Osvajač Evrolige dobija novac za jednog dobrog, solidnog igrača, ali ne najboljeg. Evo videli ste, država je ušla da pomogne Monaku. Problemi su svuda, a njihovo rešavanje čini draž sporta. Već imamo ideju za sledeću godinu, sigurno je da je pred Zvezdom svetla budućnost. U planu je nova hala, naš trenažni centar, na tome vredno radimo - rekao je Vasić na nacionalnom forumu "Budućnost srpskog sporta" koji je organizovao Olimpijski komitet Srbije.

Dodao je i da se u Zvezdi trude da igrači imaju najbolje moguće uslove.

-Trofeji su izuzetno bitni. Ali, ono na šta smo najponosniji je što smo napravili ozbiljne korake u infrastrukturi. Mi moramo da budemo mlađi brat FK Crvena zvezda, tamo vidite mnogo mladih ljudi koji sve to pokreću. Čima Moneke kaže da ovakve uslove nigde nije video i da je srećan ovde. Često javnost nije svesna koliko privrednici i ceo Upravni odbor igraju bitnu ulogu u budžetu. Uz to i država, to ne sme da bude tabu tema, kao i navijači, preko prodaje ulaznica - rekao je Vasić.