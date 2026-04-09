Najbolja teniserka sveta Arina Sabalenka odlučila je da se povuče sa turnira u Štutgartu, zbog povrede koju je zadobila na mastersu u Majamiju.

- Veoma mi je žao što moram da kažem da ove godine neću moći da igram na teniskom Gran priju, iako uvek volim da se vraćam u Štutgart. Atmosfera, navijači i podrška koju tamo osećam su mi toliko posebni. I naravno, zaista sam se nadala da ću imati još jednu priliku da se borim za ta kola - napisala je Sabalenka.

Problem datira još od turnira u Majamiju, a uprkos intenzivnim terapijama, proces oporavka nije tekao željenom brzinom.

- Nažalost, povredila sam se posle Majamija i iako sam pokušala sve da se oporavim na vreme, nisam spremna da se takmičim. Zaista mi je žao što propuštam ovaj neverovatan turnir. Želim svima sjajnu nedelju u Štutgartu i nadam se da ću vas sve uskoro ponovo videti - poručila je beloruska teniserka.