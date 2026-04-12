Janik Siner nastavlja brutalnu seriju - Italijan je pobedom nad Aleksanderom Zverevim stigao do finala Monte Karla i ušao u elitno društvo kakvo malo ko može da dotakne.

Bio je to osmi uzastopni trijumf nad Nemcem, a ujedno i 21. pobeda zaredom na Mastersima, uz samo jedan izgubljen set.

Time je Siner postao tek četvrti igrač u istoriji koji je stigao do finala prva tri Mastersa u sezoni – posle Rodžera Federera, Rafaela Nadala i Novaka Đokovića.

A tu ne planira da stane.

Ukoliko osvoji Monte Karlo, mogao bi da ponovi podvig Đokovića i objedini titule u Indijan Velsu, Majamiju i Monte Karlu u istoj sezoni.

Ipak, sam Siner spušta loptu.

-Nisam imao mnogo vremena da se spremim, ali sam veoma, veoma srećan. Došli smo ovde da vidimo gde sam u ovom trenutku. To što sam sada u finalu mnogo mi znači - rekao je drugi teniser sveta posle meča.

Istakao je i ključ meča protiv Zvereva.

-Svaki meč, svaki dan je drugačiji. Danas sam bio veoma stabilan od početka. Kada rano napravite brejk, menja se dinamika meča. Veoma sam zadovoljan.

Za kraj – bez velikih najava.

-Videćemo šta će se desiti u finalu.

Sinerov rival u borbi za titulu biće Karlos Alkaras. Ako trijumfuje, vraća se na prvo mesto ATP rang liste.