Janik Siner je nastavio sa fenomenalnim rezultatima ovog proleća. Italijanski teniser je obezbedio plasman u osminu finala Mastersa u Madridu pošto je pobedio Danca Elmera Molera sa 2:0 u setovima (6:2, 6:3).

Prvi reket sveta je tako stigao do 19. uzastopne pobede i krupnim koracima grabi ka novoj tituli.

Siner je posle meča dao vrlo interesantnu izjavu. kada je rekao da mu je cilj da jednog dana proprčiča španski, a onda se možda i odao da koristi dejting aplikaciju, što se ne bi dopalo danskoj manekenki i njegovoj devojci Lejli Hasanović, koja vuče korene iz Bosne i Hercegovine. Ipak, sve je to bio nesporazum.

- Moj cilj je da govorim španski za godinu dana... Imam argentiniskog fizioterapeuta, pa to i pomaže.

- Koju aplikaciju koristiš?

- Duolingo... i još jednu... Babel.

- Bumble je aplikacija za upoznavanje.

- Ne, ne, ne, B-a-b-e-l. Nije aplikacija za upoznavanje. Ne treba mi aplikacija za upoznavanje - tekao je razgovor Sinera i voditelja, nakon čega se Italijan malo postideo.