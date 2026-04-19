On je govorio o prolemima sa kojima se tim iz Humske susreće.
-Sa ovim stavom se brani svlačionica. U poslednjih par nedelja smo videli neke napade na svlačionicu. Atmosfera je izvanredna, žao mi je što momka kao što je Saša Zdjelar ubacuju u neke priče. Bio je kapiten, dao je sve Partizanu. Možda i jedan od retkih koji je oprostio ozbiljnu sumu novca klubu. Ovim zajedništvom smo podržali njega - rekao je Mitrović.
Dodatni emotivni naboj meču dala je i scena pre početka utakmice, kada su igrači Partizana izašli na teren u majicama sa likom Duška Vujoševića
-Jedan emotivan trenutak za nas, to je bila samo dodatna motivacija da pokažemo zajedništvo, da smo zajedno jači. Da posvetimo njemu ovu pobedu. Bili smo pre dva-tri dana na veoma tužnom skupu, znamo koliko je bio posebna osoba -objasnio je Mitrović.
