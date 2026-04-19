Jokića su pitali za izgubljene lopte.

-Džamal i ja često imamo loptu u rukama i nekad će da je iščačkaju. Nekad da te gurnu, nekad da je uzmu, nekad ćeš sam da je izgubiš. U drugom poluvremenu je bilo bolje u tom segmentu. U prvoj četvrtini smo im davali previše lakih poena - rekao je Jokić po završetku meča.

Nastavio je u istom ritmu.

-Nikada ne ulazim u utakmice sa idejom: sad ću ovo, sad ću ono. Jednostavno je bio takav momenat. U prvoj četvrtini su bili mnogo bolji. Ublažili smo tu njihovu dobru igru, tek u trećoj četvrtini smo počeli mi da namećemo tempo.

Još jednom je ponovio da ništa nije bilo planski, gradili su pobedu timski, iz napada u napad.

-Ne, samo pustim da se desi. Nikada ne razmišljam o tome. Ako sam otvoren – šutnuću. Ako nisam – igraću. Kad igraš nemaš vremena da analiziraš. Kad ja igram samo reagujem na ono što se dešava na parketu.