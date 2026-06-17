U ovoj grupi nalaze se još Gana i Panama.

ENGLESKA - HRVATSKA 2:2

Stadion: AT&T (Dalas)

Sudija: Klermon Turpan (Francuska)

45+5 - Gooool! Hrvatska posle sjajne akcije stiže do izjednačenja, strelac je Musa! 45. minut - Igraće se još pet minuta u prvom poluvremenu. 42. minut - Goooool! Engleska opet vodi i opet Kejn! Rajs je izveo korner, a Kejn glavom sjajno reagovao i matirao Livakovića! 36. minut - Gooool! Hrvatska stiže do izjednačenja! Evrogol Baturine! Možda i najlepši gol od početka Mundijala! 30. minut - Mirniji period meča. Čekamo odgovor Hrvatske. 23. minut - Idemo na prvu pauzu za hidrataciju. 21. minut - Hrvatska deluje dosta bezidejno. 15.minut - Blagog kontakta je bilo, tražio je Petar Musa penal, ali ga nije dobio. Na sve to Hrvatima je oduzet korner, nisu ga na vreme izveli. 12. minut - Goool! Ovoga puta Kejn ne greši, Engleska vodi! 11.minut: Sudija čeka signal, izgleda da je Dominik Livaković izašao ispred gol-linije sa obe noge. Ponoviće se penal.

10. minut - Livaković je odbranio penal koji je izveo Kejn! Au, kakva ludnica!

9. minut - Penal za Engelsku! Skrivio ga je Luka Modrić, neoprezan start nad Maduekeom

3.minut - Hrvati su izborili korner, udarac iz ugla izveo je Ivan Perišić i pronašao je na drugoj stativi Boška Šutala, međutim, nije se snašao štoper i poslao je loptu daleko preko gola.

1.minut - Utakmica je počela.

21.15 - Sa Klementom Turpanom, Hrvatska ne zna za kiks. Od 2015. godine, Hrvati su pobedili u sve četiri utakmice. Padali su u nizu Rusija (3:1), Slovačka (3:1), Slovenija (3:1) i Jermenija (1:0).

20.43 - Ivana Knol povela navijanje.

20.41 - Hrvatska je nadmašila očekivanja na prethodna dva prvenstva, ali da li to može da ponovi i na trećem uzastopnom turniru?

20.40 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen utakmici prvog kola Svetskog prvenstva u kojem se sastaju Engleska i Hrvatska. Uz alo.rs pratite sva dešavanja iz Dalasa.