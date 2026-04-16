S Njegoševim stihom „na muci se poznaju junaci“ Zvezdini košarkaši izlaze na megdan Realu. Samo hrabro na „kralja“, drugačije ne valja...

Pred crveno-belima je, znaju to oni, veoma važna utakmica na kraju ligaškog dela elitnog klupskog takmičenja na Starom kontinentu uz deljenje pravde Ukrajinca i pomoćnika. Nije svejedno biti deseti ili sedmi, a to sedmo mesto koje donosi najbolju startnu poziciju pred plej-in Evrolige zauzeće ekipa s Malog Kalemegdana ukoliko bude slavila u Madridu. Baš tamo gde nije uspela od 2021. godine i gde je ukupno dvaput pobedila na 12 gostovanja, računajući i dva u ULEB kupu.

- Imamo mnogo razloga da se nadamo da možemo da pobedimo tamo. Pobedili smo i u Beogradu, mada su malo izmenjeni sastavi u odnosu na taj meč. Da vidimo šta možemo da izvučemo iz ove utakmice da bismo se što bolje spremili za ono što sledi - rekao je Saša Obradović uoči puta u prestonicu Španije na koji nije poveo samo jednog prvotimca.

Ni Madriđani nisu bez motiva - trijumf im donosi drugo mesto ukoliko Valensija izgubi od Dubaija. Otud i reči upozorenja Serđa Skariola pred invaziju „delija“...