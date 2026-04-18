Blistao je Vil Klajburn u trijumfu protiv Bavaraca sa 22 poena i sedam skokova, te nema dileme da će biti jedna od glavnih uzdanica protiv crveno-belih.

Barsa je u ligaškoj fazi takmičenja oba puta savladala Zvezdu, ali Klajburn ističe do to ne sme da zavara njega i saigrače pred novi susret sa beogradskim timom.

-Biće drugačija utakmica, ne možemo da gledamo na prethodne. Biće drugačiji meč, drugačiji ambijent, moramo da se spremimo za težak meč - rekao je Klajburn, prenosi katalonski Sport.

Crvena zvezda je u ligaškoj fazi izgubila oba susreta sa Barselonom - u Beogradskoj Areni 79:89 i u Palau Blaugranu 88:92 posle produžetka.