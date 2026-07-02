"Orlovi" su sada na skoru 3-2, dok Švajcarci nemaju nijednu pobedu.

Meč je obeležio Nikola Jokić koji je ostvario dabl-dabl, 22 poena, 14 skokova i sedam asistencija.

Mučili su se dugo izabranici Dušana Alimpijevića protiv potpunog autsajdera, ali su u četvrtoj četvrtini ipak dodali gas i lako slavili.

Srbija je pokazivala odličnu igru u napadu u prvom poluvremenu, ali je odbrana malo škripela. Švajcarci su na poluvremenu imali 58 odsto šuta iz igre. 12/19 je šut za dva (63%), a za tri 6/12 (50%). Izveli su pritom samo dva penala.

Zato je bilo samo pet razlike na velikom odmoru.

Nije bilo ništa drugačije ni početkom drugog poluvremena, Švajcarci su se držali ali nisu prišli ni jednom na manje od pet razlike. Delovalo je da je pitanje trenutka kada će Srbija moći da se odlepi.

Zapravo je bilo najteže napraviti razliku veću od osam poena, a to je tek pred kraj treće četvrtne pošlo za rukom igračima Dušana Alimpijevića. Dobri su u toj sekvenci bili Stefan Momirov, Nikola Tanasković, Nikola Jović i naravno Nikola Jokić.

Pored Jokića najbolji u ekipi Srbije bio je Nikola Jović sa 22 poena.

Na drugoj strani istakao se Aleksander Šumaher sa 19 poena.

Srbija u ponedeljak dočekuje Bosnu i Hercegovinu.

ŠVAJCARSKA - SRBIJA 73:97 (27:30, 17:19, 13:17, 16:31)

Hala: BCF Arena

Sudije: Martins Kozlovskis (Letonija), Juozas Barkauskas (Litvanija), Sergej Zaščuk (Ukrajinac)

Švajcarska: Embala, Šumaher, Granvorka, N. Ročak, Fofana, T. Ročak, Solka, Martin, Anabir, Spadone, Klerk, Soroa Šaler.

Srbija: Dangubić, Jović, Momirov, Ristić, Jokić, Lakić, Đurišić, Tanasković, Davidovac, Avramović, Novak, Barna.

Četvrta četvrtina:

40. minut - Kraj! Ubedljiva pobeda Srbije!

38. minut - Trojka Jokića za +20!

37. minut - Kakav pas Jokića za Tanaskovića koji zakucava.

36. minut - Šumaher jedini raspoložen u redovima Švajcaraca u ovim momentima.

35. minut - Potpuna dominacija košarkaša Srbije u ovim momentima.

34. minut - Jokić drži čas košarke, sada je asistirao Tanaskoviću za lake poene. Srbija vodi 77:63.

33. minut - Šumaher polovičan sa linije penala. Jokić zakucava u kontri.

32. minut - Trojka Momirova, ide Srbija na +11.

31. minut - Pogodak Nikole Tanaskovića.

Treća četvrtina:

30. minut - Kraj treće deonice, Srbija vodi 66:58.

28. minut - Pet vezanih poena za "orlove". Ali, nova trojka Šumahera, njegovi prvi poeni u nastavku.

26. minut - Košarkaši Srbije nikako ne uspevaju da slome otpor rivala.

25. minut - Dobar protok lopte "orlova", trojka Momirova. Fofana pogađa za dva.

24. minut - Trojka Šalera, uporni su Švajcarci - 51:54

22. minut - Arjan Lakić pravi nesportsku ličnu grešku. Jokić pravi ličnu grešku. Nema trojke Fofane.

21. minut - Poenima Nikole Jokića počinje drugo poluvreme.

Druga četvrtina:

20. minut - Trojka Đurišića, poluvreme je Srbija vodi 49:44.

18. minut - Jović poentira posle dodavanja Jokića. Sada Jović ide do kraja u kontri i pogađa pod faulom.

17. minut - Nastavlja se serija promašaja srpskih košarkaša. Trojka za Švajcarsku u poslednjoj sekundi napada. Alimpijević mora da reaguje tajm-autom. Nikola Jović poenima sa linije za slobodna bacanja prekida seriju rivala. Avramović krade loptu i poentira.

16. minut - Šumaher ide do kraja i poentira. Švajcarska se ponovo vraća.

15. minut - Nekoliko promašaja srpskih košarkaša za tri u ovim momentima.

14. minut - Evo koša za Švajcarsku posle dugo vremena, Fofana je strelac.

13. minut - Zaigrala je Srbija agresivnije u odbrani. Tanasković sada pogađa za tri posle asistencije Jokića!

12. minut - Lep napad Srbije i prvi poeni Tanaskovića.

11. minut - Jokić siguran sa linije penala. Solka pogađa trojku. Jokić je ponovo fauliran i opet ide na liniju penala, sada je bio polovičan.

Prva četvrtina:

10. minut - Još jedna trojka Šumahera. Kraj prve deonice, Srbija vodi 30:27.

9. minut - Trojka Šumahera kojom Švajcarska prekida seriju Srbije. Jokić je iznudio faul na šutu za tri, pogodio je dva slobodna bacanja. Ima deset poena as Denvera. Sada i Dangubić pogađa za tri.

8. minut - Nesportska lična greška za Klerka. Pogodio je Klerk, ali je pre toga udario laktom u glavu Momirova, koji je ostao da leži na parketu. Nakon gledanja snimka, arbitri su dosudili nameran faul centru rivala.

7. minut - Ponovo trojka Alekse Avramovića, Srbija ima +5!

6. minut - Prva trojka za Švajcarsku, nerešeno je.

5. minut - Odlična saradnja Jokića i Jovića za još lakih poena.

4. minut - Trojka Alekse Avramovića, Srbija vodi 11:10. Faul u napadu prave Švajcarci.

3. minut - Granvorka je nezaustavljiv, postigao je svih šest poena za Švajcarsku.

2. minut - Aleksa Avramović se prošetao do koša i stigao do lakih poena. Granvorka donosi izjednačenje. Sjajna akcija Srbije i koš Davidovca.

1.minut - Poenima Granvorka počinje meč. Jokić Srbiji donosi izjednačenje posle ofanzivnog skoka.

19.00 - U Beogradu je meču ove dve selekcije Srbija slavila posle velikog preokreta rezultatom 90:86.

18.58 - Kapiten naše reprezentacije je Nikola Jokić.

18.56 - Srbija posle četiri kola ima polovičan učinak 2-2, dok je Švajcarska poslednja bez pobede.

18.55 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen utakmici petog kola kvalifikacija za Mundobasket u kojoj se sastaju Švajcarska i Srbija. Uz alo.rs pratite sva dešavanja iz BCF Arene.