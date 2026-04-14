Košarkaški klub Monako nalazi se u ozbiljnim finansijskim problemima, što se jasno odražava na igrački kadar tima iz kneževine.

A dok se ekipa grčevito bori za doigravanje u tekućoj sezoni Evrolige, roster za narednu sezonu i uopšte budućnost francuskog predstavnika u eliti pod ogromnim je znakom pitanja. Naime, većina vodećih košarkaša Monaka izrazila je želju da napusti tim. Poslednji u nizu nezadovoljnih jeste Kevarijus Hejs, jedan od najboljih pojedinaca.

Iskusni centar ima ugovor na još godinu dana, ali verovatno neće dočekati njegov kraj pošto je zatražio promenu sredine. Za njegove usluge, navodno, nekoliko ekipa već je izrazilo veliko interesovanje. Hejs ove sezone ima 6,3 poena u proseku i 3.4 skoka, a igrao je još i za Kantu, Asvel, Bursu, Žalgiris i Pariz.