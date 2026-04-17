Košarkaši Monaka deklasirali su Hapoel rezultatom 105:85 u 38. kolu Evrolige.

Ovaj rezultat nikako ne odgovara Crvenoj zvezdi, koja će sve izvesnije završiti na desetoj poziciji, ukoliko Panatinaikos savlada Efes, a Barselona Bajern.

Nadali su se navijači Zvezde da bi Hapoel mogao da im učini uslugu, jer bi u slučaju poraza Monaka, Zvezda bila deveta i igrala bi upravo sa Kneževima. Ipak, od toga neće biti ništa.

Monako je odigrao perfektnu utakmicu. Od početka do kraja je domaći tim imao prednost, a presudna je bila druga četvrtina posle koje je bilo 58:41. U nastavku je razlika samo rasla i u jednom momentu je bilo +25. Rutinski su domaći igrači priveli utakmicu kraju i tako došli do zlata vredne pobede. Ostaje samo da se vidi sa koje će pozicije Kneževi dočekati plej-in.

Džerom Blosongejm je odigrao utakmicu karijere u Evroligi postigavši 30 poena. Majk Džejms je dodao 20, a jedini raspoložen u ekipi za koju nastupa Vasilije Micić je bio Kris Džons sa 17 poena uz 10 asistencija.