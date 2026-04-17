Najefikasniji u timu Bešiktaša, koji sa klupe vodi selektor Srbije Dušan Alimpijević, bio je Vito Braun sa 17 poena. Ante Žižić je postigao 14 poena, a Devon Dotson i Brinton Lemar su ubacili po 11.

U redovima Tofaša istakao se Ugo Beson sa 22 poena. Sadik Emir Kabadža je zabeležio 19 poena, dok je Aleks Perez postigao 16.

Bešiktaš je vodeći na tabeli turskog prvenstva sa 23 pobede i četiri poraza, dok je Tofaš na devetoj poziciji sa učinkom 10-17.

U sledećem kolu, Bešiktaš će dočekati Petkim, Tofaš će gostovati Bahčešehiru.