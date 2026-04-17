Košarkaši Žalgirisa opravdali su ulogu favorita i pobedili Pariz na svom terenu rezultatom 85:77 u poslednjem kolu regularnog dela Evrolige.

Apsolutni heroj litvanskog tima bio je fenomenalni Mozes Rajt koji je postigao 16 poena i uz to imao čak 18 skokova.

Žalgirisu je bila neophodna pobeda kako bi obezbedio plej-of, a ukoliko Hapoel izgubi od Monaka (utakmica u toku), ekipa iz Kaunasa će završiti na petoj poziciji.

Litvanci su tako posle tri godine ponovo u plej-ofu.

Crvena zvezda pomno prati dešavanja sa večerašnjih utakmica jer će joj rezultati sa istih odrediti sa koje pozicije ide u plej-in.