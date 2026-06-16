„Alkaraz će ove nedelje posetiti doktora Katoroa u Barseloni“, prenosi „Punto de brejk“ vesti iz Španije, a ovaj specijalista je poznat i po saradnji sa Rafaelom Nadalom. Tada će biti doneta procena da li je 23-godišnjak iz Mursije spreman za intenzivnije treninge.

Iako je sigurno da on neće žuriti sa povratkom, da neće ništa rizikovati jer ovakve povrede mogu veoma da se iskomplikuju, gotovo je sigurno da će Alkaras na teren krajem jula ili početkom avgusta. Baš turnir na kome će odigrati prvi meč posle oko 3,5 meseca biće indikativan za stanje njegovog zgloba.

Cilj je, naravno, da Španac bude spreman za odbranu titule na Ju-Es openu. I fizički i igrački. Da bi na Flašing Medouz došao u formi koja bi obećavala kandidaturu za trofej, neophodno je da pre puta u Njujork odigra jedan ili više turnira.

Kako tvrdi „RNE deportes“, u igri su tri opcije različitog kvaliteta. Prva je Los Kabos, takmičenje serije 250 u Meksiku. S obzirom da počinje 27. jula, dve nedelje posle završetka Vimbldona, jasno je da konkurencija nije prejaka. Titulu brani Denis Šapovalov, a prošle godine niko iz prvih deset nije igrao.

Druga opcija je serija 500 u Vašingtonu u istom terminu, sa znatno jačim sastavom nego meksički. Veoma retko se dešava da oni najbolji igraju na ovakvim turnirima, najčešće Amerikanci vode glavnu reč. Uglavnom igraju asovi koji ne dođu do završnice na Vimbldonu, ali bude poneko i iz top tena.

Treća opcija je masters 1.000 u Montrealu, na kome je priča već mnogo ozbiljnija, mada i sa njega ponekad izostanu najbolji. Start na Kanadskom openu bi mu dao i više vremena jer počinje 3. avgusta.