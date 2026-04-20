Večeras je u Madridu tradicionalna ceremonija "Laureas" na kojoj najbolji sportisti dobijaju prestižne nagrade za sve što su uradili u prehodnoj godini. Voditelji su, po prvi put u istoriji, poznati sportisti, a ta uloga je pripala Novaku Đokoviću i Ajlin Gu.

Za najboljeg sportistu godine je proglašen Karlos Alkaraz, a najbolja sportistkinja je takođe teniserka, Arina Sabalenka.

Beloruskinja je bila bez precma prošle godine i potpuno zasluženo je dobila prestižnu nagradu. Osvojila je četiri turnira, među kojima je i US Open, dok je cele 52 nedelje bila prva na listi. Osvojila je preko 15 miliona dolara tokom prošle kalendarske godine.

Velika Đokovićeva prijateljica je zablistala i pre same ceremonije, u sivoj haljini je mnoge ostavile bez daha, a nagradu joj je dodelio bivši Novakov trener Boris Beker.